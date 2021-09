Enojada, Jésica Cirio explicó por qué se hizo el flequillo y contó si le gustó el “resultado”

Jésica Cirio se renovó. Y ese cambió de look llamó mucho la atención de los seguidores de Morfi, su programa en Telefe, y también de sus fans en las redes sociales. La rubia eligió dejar atrás el pelo largo y rubio y eligió tenerlo más claro, más corto y con un súper flequillo que le cambió la cara.

Pero todos los movimientos tienen a sus detractores. Y, esta vez, fueron muchos los que no apoyaron a la buena de Cirio en este volantazo. Pero… ¿por qué? Nadie lo tiene muy en claro. Pero ella con un video explicó por qué se hizo el flequillo y contó si le gustó el “resultado” después de algunos piropos que le hicieron en el piso.

“¿Por qué me lo hice? El otro día estaba a punto de hacer una entrevista y, nada, estábamos buscando hacer un peinado diferente, algo distinto y dijimos: ‘Aclaremos y cortemos un poco el flequillo’. Y así quedó. Si les gusta, mucho mejor. Si no, el pelo crece”, le dijo Cirio a Carmen Barbieri y su equipo, programa al que eligió para mandarle el video hablando de su look.

Al escucharla, la buena de Carmen tomó el micrófono y la bancó en medio de tantas críticas (su panelista Estefanía Berardi fue una de las que le “dio” de lo lindo): “La amo porque es una mujer que trabaja desde muy chiquita. Es una mujer muy querida, no soy amiga de ella, pero la quiero mucho”.

