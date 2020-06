Encuesta revela que la mitad de las pymes puede cerrar sus puertas en menos de tres meses

Por Carlos Lamiral; A las pequeñas y medianas empresas se le está terminando. Una encuesta de la consultora PwC entre un centenar de firmas reveló para poco más de la mitad podría cerrar sus puertas en menos de tres meses de mantenerse el actual escenario económico configurado por la cuarentena.

“Sólo el 27% cuenta con un margen mayor a tres meses para sobrevivir el contexto actual y más del 55% con un margen menor a los tres meses”, dice el informe.

La situación de las empresas es cada vez más ajustada como consecuencia del aislamiento social, que impide a la gente moverse y por ende consumir bienes y servicios. La falta de actividad le generó a las empresas problemas de cobro y dificultades para acceder al financiamiento para capital de trabajo.

No obstante ello, el problema se focaliza cada vez más en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de las industrias y comercios del país. En el resto del país,,según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, la actividad económica se encuentra a un nivel por encima del 70%. Hay 16 provincias que están al 80%.

Al ser consultados sobre si habían accedido al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que otorga el Gobierno Nacional, sólo el 57% afirmó haberlo hecho.

Entre las causas de por qué no accedieron, las razones manifestadas son: no aplicar o calificar dentro de los requisitos solicitados, superar la facturación en el pedido de comparación, no haber obtenido respuesta de AFIP o simplemente por no haberlo solicitado.

En esa línea, quienes manifestaron haber accedido al programa, el 45% lo hizo para el pago del salario complementario, 40% con créditos blandos a la tasa del 24% y el 37% mediante la postergación del pago de contribuciones patronales.

“Para el 92% del total de los encuestados las acciones adoptadas por el Gobierno durante el aislamiento obligatorio son insuficientes y consideran que se debería implementar y profundizar medidas con relación a: 1.Reducción de impuestos. 2.Mayor control del Gasto Público por parte del Estado. 3. Ayuda financiera a tasa “0”. 4. Refinanciación de moratorias e impuestos adeudados. 5. Suspensión de los plazos procesales de concursos y quiebras.

Como la mayoría de los sectores de la economía, las Pymes también están teniendo que reinventarse para enfrentar los desafíos postpandemia a través del desarrollo de nuevos negocios (67%), apertura de canales de comercialización (53%), reducción de costos y análisis del margen de rentabilidad (57%) y aumentando la inversión en marketing digital, aplicación de tecnologías y plataformas asociadas al eCommerce.

FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTAS.