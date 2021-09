«Encima perdieron»: Floppy Tesouro reveló que sufrió un ataque de hackeo en su teléfono celular

Floppy Tesouro visitó el programa conducido por Florencia Peña y habló sobre su nuevo romance con un empresario gastronómico, y de cómo mantienen el amor a la distancia. Además de eso, también se refirió sobre una mala situación que atravesó con una de sus parejas.

Durante su paso por «Flor de Equipo», la modelo fue consultada sobre qué opina acerca de los celos y las acciones tóxicas que toman algunas parejas: «¿Sos celosa? ¿Qué es lo peor que llegaste a hacer por celos?». Floppy, sincera como siempre, respondió:

No soy celosa enfermiza, pero el celo tiene alguito de amor, trato de tener mucha confianza en el otro, porque si no hay confianza no hay pareja.

De este modo, Tesouro dejó claro que para nada apoya ese tipo de acciones. Sin embargo, desde el programa, quisieron sacarle más información y, por eso, retrucaron: «¿Oles camisas, revisás teléfonos?». Tras esta pregunta, Tesouro casi pisó el palito, pero se salvó de una manera increíble.

«No, no huelo camisas, pero lo del teléfono es muy común. Pero no lo he hecho porque no hago lo que no me gusta que me hagan», sentenció la modelo. Dada esta situación, Floppy aprovechó para contar algo que le había ocurrido, relacionado a las acciones tóxicas: «Me hackearon el teléfono. Fue tremendo. Encima perdieron porque no encontraron nada. Cuando estoy en pareja, estoy en pareja».

En este momento, Peña lanzó una pequeña broma y dijo que ella había sido hackeada de pies a cabeza,pues, de alguna forma, la conductora debía romper con la tensión del momento que había sembrado Tesouro.

Un amanecer de pelos

Hace unas horas, Floppy Tesouro compartió una divertida postal en la que se la ve con los pelos bastante alborotados. La modelo confesó que así amanece todos los días, luego de soltar su cabello. Claro que sus seguidores la halagaron, a pesar de su aspecto.