Encantadora por dentro y por fuera: La joven estudiante de periodismo que admira a todas las modelos y futuras colegas que hoy están en el medio.

Se llama Victoria, y es nuestra Chica de la Semana de hoy.

La verdad que no solo estamos ante una joven bella solo por fuera, sino que por dentro, tiene cosas muy hermosas que cuesta mucho encontrar hoy día en el mundo.

La estudiante de periodismo, es de la ciudad de Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, y en una charla previa, demostró ser una mujer muy sensible y que está pasando ésta cuarentena casi que con lagrimas en los ojos permanentemente.

Le gusta ser sociable, conocer gente, y sueña con llegar a lo más alto en el medio, ya que se define como una admiradora de todas las periodistas y modelos que hoy están en TV y radios MÁS importantes del país.

Conocé a este encanto de mujer, que cuenta con un rostro tierno, cintura y piernas únicas, y una cola, que aunque no lo quiera reconocer, es imponente, diríamos, que perfecta y como aquella cola que llevó a Floppy Tesouro a consagrarse en el concurso marplatense de Cola Reef

¿Como haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-No me mato con la dieta, soy fan de las cosas dulces, en especial a la noche antes de irme a dormir acompañadas con un tecito jaja .

La genética me ayuda mucho y bueno el gimnasio.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Nací el 8 de mayo, signo Tauro. Soy lo más sensible y sentimental que existe en este planeta. Cuando me enojo, me enojo y muy difícil me sacas de mi punto de vista. Asique sí, me siento identificada con el signo, bien taurina.

Ver esta publicación en Instagram Amando las tardes así 😍🌊⛱☀️♥️ Una publicación compartida de V I C T O R I A 🤍 (@vickytorrettaa) el 21 Ene, 2019 a las 2:44 PST

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores?

-La verdad no tengo ni idea, me hice Instagram hace mucho tiempo, creo que es por eso.

¿De que zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

– Vivo en Bahía Blanca, sur de la provincia de Bs.As . Me gusta vivir acá porque tengo cerca a todas las personas que amo.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-Si tuviera que elegir un país para irme a vivir… Qué difícil ésta pregunta porque me gustan muchos países, pero elijo Estados Unidos.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es estar con mi familia soy súper familiera y también con mis amistades. Obvio que acompañado siempre con mate, porque soy fan jaja. Nunca puede faltar.

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

– Mis medidas son 90 – 62 – 90. Y sí , estoy conforme.

¿Cuál es tu postre favorito?

-No tengo un postre favorito, pero si un chocolate y es el Milka Oreo .Me encanta !!

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

-Si tengo algún evento especial si, lo pienso el día anterior. Pero usualmente soy más espontánea, no pienso mucho en que ponerme, me fijo en el momento.

¿Qué aspiraciones tenes a futuro?

-Mis aspiraciones a futuro es recibirme y ser una buena periodista. Crecer en eso que tanto me gusta.

¿Son consciente de que tenes una cara, cuerpo y cola perfecta? ¿Te la halagan mucho la cola?

-(Risas), la verdad que no me fijo mucho en eso. Mis amigas jaja.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-A mi yo de hace 5 años atrás le doy el consejo de aprovechar más el tiempo porque pasa volando!!!

Ver esta publicación en Instagram Una más ☀️🌊🤍 Una publicación compartida de V I C T O R I A 🤍 (@vickytorrettaa) el 25 Ene, 2020 a las 11:06 PST

Ver esta publicación en Instagram Amando las tarde así ☀️ Una publicación compartida de V I C T O R I A 🤍 (@vickytorrettaa) el 24 Ene, 2020 a las 12:23 PST

Ver esta publicación en Instagram 💛🧉 Una publicación compartida de V I C T O R I A 🤍 (@vickytorrettaa) el 7 Ene, 2020 a las 5:19 PST

Ver esta publicación en Instagram Sábado 🤩🌌 Una publicación compartida de V I C T O R I A 🤍 (@vickytorrettaa) el 30 Nov, 2019 a las 6:43 PST