En una reciente entrevista, Jujuy Jiménez hizo alusión a Del Potro: “Cuando pienso en sexo, me acuerdo de mi ex”

Jujuy Jiménez ofreció una entrevista con el ciclo “La Jaula de la Moda”, donde le preguntaron por su situación sentimental y las cosas que suele hacer ahora, en su nueva etapa de soltería, particularmente en la cuarentena obligatoria.

“Tu situación sentimental actual es ‘sola, en tu mejor momento’: ¿qué extrañás del sexo en cuarentena: los abrazos, los besos, la ‘cucharita’ o ese refregar de dos cuerpos maravillosos?”, consultó Mariano Caprarola, con un poco de picardía.

Primero, Jujuy dio a conocer que todo le gustaba. Incisivo, consultó si prefería la “cucharita” luego de tener relaciones sexuales. “Sí, amo quedarme en cucharita. Eso lo hacía con Juan, mi ex, no sé si con cualquier chongo lo haría”, aclaró la modelo.

Fue ahí cuando Horacio Cabak preguntó si ese acto no era digno de “cualquier chongo”. Otra vez, sincera, Jujuy detalló sin dudarlo: “En realidad, no sé si podría. Hoy en día no estoy para eso. Si pienso en sexo… eh… me acuerdo de mi ex”.

A eso, añadió: “Yo cuando pienso en cucharita pienso como en un momento romántico de mucho amor (…), pero en realidad siento como que la cuarentena pone la líbido en otro lado”. Y reforzó: “Hace poquito comencé a leer un libro llamado Cautiva y me lo traje a Jujuy. Está buenísimo: son 20 cuentos eróticos que te ponen súper ‘quenchi’, muy hot y me copan. Pero hasta antes de ese libro, recién separada es como que no estás con la cabeza pensando en eso”.

Cabe recordar que dos meses atrás, Jujuy daba a conocer su separación de Del Potro. “No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Nos agarra la cuarentena… y dijimos ‘¿qué está pasando?’”, había revelado en aquel entonces.