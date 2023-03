En una producción, Romina Malaspina se robó todas las miradas con un look underboob

Romina Malaspina acudió a un look underboob para deslumbrar a todos sus fans, en una publicación alusiva al Día de la Mujer. La Dj apostó a un vestuario cómodo y holgado para hacer frente a la ola de calor que tenemos en nuestro país.

En su cuenta oficial, Romina Malaspina compartió distintas secuencias de lo que fue su outfit para este día tan especial. Asimismo, el posteo de la joven recibió gran cantidad de interacciones y likes.

Romina Malaspina. Fuente: (Instagram).

La expresentadora de Canal 26 optó por utilizar un top blanco en combinación con un short celeste. Estas prendas, la modelo las complementó con unas medias blancas y unas zapatillas urbanas, estilo botitas.

Además, Romina Malaspina portó un peinado recogido con unas trenzas en las puntas de su cabello y una cola. La exparticipante de Gran Hermano, también supo lucir un bronceado que resaltó aún más su imagen.

Fuente: (Instagram).

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, ellos destacaron el vestuario y la belleza particular de Romina. “Qué impresionante mujer”, “Divina Romi Feliz día”, “Qué cosa tan bonita”, fueron algunos de los mensajes para la modelo que no para de enamorar a todos sus fans con sus fotos.

El mensaje de Romina Malaspina por el Día de la Mujer

Fuente: (Instagram).

Atendiendo la importancia de la reivindicación de los derechos de las mujeres, la modelo aprovechó la ocasión para emitir unas palabras reflexivas. «Feliz día Internacional de la Mujer para todas las mujeres bellas que están ahí”, comenzó expresando.

“Por todas esas mujeres que se despiertan todos los días con un propósito. Y saben lo que quieren y hacen todo para que suceda”, sostuvo Romina Malaspina en su publicación. Sobre este concepto, ella continuó recalcando: “Por aquellas que creen que todo es posible y están dispuesta a trabajar en ello. Por todas las que ya no están”.