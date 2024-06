En una nueva noche de eliminación, llegarían duras sanciones en Gran Hermano

La emisión de esta noche será clave dentro de la edición del reality show más famoso del mundo y marcará un antes y un después en el juego. El boca de urna indica un eliminado que sorprende y, además, los detractores de Furia, aguardan que sea duramente castigada por su accionar de los últimos días.

Días atrás Gran Hermano advirtió a los participantes que podrían tener sanciones económicas si siguen incumpliendo las órdenes del reglamento. A horas de la próxima gala de eliminación de este domingo , en la casa se viven momentos de tensión dentro de la competencia en el marco del juego.

De cara a una inminente expulsión de un jugador, o jugadora, mediante el voto del público, han tenido lugar las especulaciones en las redes sociales, mediante los clásicos sondeos, por lo que ya se vaticina el posible resultado.

Sucede que Juliana Scaglione, cometió una infracción y Virginia Demo la acusó con el Big, aguardo que caiga sobre ella una fuerte sanción, que incluso podría rozar el límite de la expulsión.

Días atrás, la participante oriunda de La Plata le contó a Florencia y a Darío que se fue a quejar al confesionario porque Furia estaba detrás de la puerta escuchando toda su conversación. «Ya hablé hoy con Gran Primo y después ella se quedó escuchando. Y yo le dije ‘¿qué pasó, no la viste ahí?'», relató la standupera ante la mirada atónita de sus compañeros.

Aunque no se supo qué fue lo que Gran Hermano le respondió sobre la infracción que cometió Furia, quedan horas para la gala de eliminación del domingo, donde el público decidirá si ella continúa en la casa o no, aunque, al parecer, su permanencia no corre ningún tipo de riesgo.