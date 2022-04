En una nota, Valeria Aquino, se mostró preocupada por la inseguridad: “Esto fue lo que me provocó empezar tiro”

Valeria Aquino, la bailarina que es ex pareja de El Polaco y madre de una de sus hijas, habló con Mitre Live y arrojó fuertes declaraciones acerca de su opinión sobre la inseguridad y la pena que deben recibir los delincuentes.

Valeria Aquino tomó notoriedad mediática, en los últimos tiempos, por haber mantenido un cruce con Barby Silenzi, la pareja actual de El Polaco y madre de su última hija. Ahora, la bailarina, que es la mamá de una de las hijas del cantante de cumbia, llamada Alma, se expresó en una nota en vivo con Mitre Live en la que arrojó fuertes conceptos acerca de la inseguridad y el “castigo” que debería recibir un delincuente, según su criterio.

En la primera revelación que le hizo al periodista Juan Etchegoyen, Valeria Aquino sorprendió: “Empecé tiro hace dos meses”. En esta misma línea, la mamá de Alma contó qué es lo que hace cada vez que llega a su hogar: “Siempre que estoy llegando reviso las cámaras”, señaló. Luego, la bailarina relató qué es lo que vio: “Y había gente en la puerta, llamé a la Policía y lograron agarrar a dos, pero los otros se escaparon”. recordó.

“Imaginate estar adentro con la nena, es tristísimo”, lamentó Valeria Aquino sobre un posible encuentro con delincuentes en el interior de su hogar. Tras ello, la mamá de Alma se refirió a lo que siente al vivir en Argentina: “Me encuentro en un país muy inseguro, no solamente para las mujeres sino para todos”, sostuvo. En este mismo sentido, la ex de El Polaco añadió: “Y hay que tener defensa propia porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar”, consideró la mujer.

Valeria Aquino se mostró preocupada por la inseguridad de su hogar.

A la vez, contó que por ese motivo decidió tomar instrucción sobre armas: “Esto fue lo que me provocó empezar tiro”, indicó. Del mismo modo, la famosa enfatizó: “Nunca estuvo en mis planes, pero no encuentro forma y no volvería a ser madre por este tema”. Entonces, la ex de El Polaco contó que llevó a cabo los trámites legales: “Hice todos los trámites para tener un arma, yo estoy de acuerdo con portar un arma por la inseguridad, ¿Por qué no? Yo me siento más tranquila y me da más seguridad”, reconoció Aquino.