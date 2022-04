En un mano a mano con LA ZERO, la cantante Ayelén Reguera presentó su nuevo tema “Gracias a Dios”.

(Por Ciudad Noticias): La hermosa saavedrense que decidió apostar fuertemente hace unos años e irse a vivir a la ciudad de Buenos Aires, para abocarse de lleno a la música, lanzó su nuevo tema musical llamado “Gracias a Dios”. El mismo es un cover de la prestigiosa mexicana Thalía.

Ayelén en las últimas horas, mantuvo un mano a mano con el programa de radio “Punto de Referencia” que se emite por radio LA ZERO y brindó detalles de su crecimiento, el estudio dónde grabó ésta canción y además, la posibilidad de presentarse en poco tiempo en el programa de la movida tropical, Pasión de Sábado.

“(Gracias a Dios) está grabado instrumento por instrumento, no hay nada de computadora, todo tocado en vivo. Te digo que se grabó cuatro o cinco veces. Yo fui al estudio y te digo, quedaba el tema, después volvíamos a la semana y me decían, no, le falta todavía un poco más. Volvía al estudio y así estuve hasta que bueno, finalmente quedó”, contó entre risas Ayelén Reguera en dialogo con Pablo Peralta.

La cantante local, contó cómo fue pasar del folclore a la cumbia:

“Me adapté bastante fácil, Quizás yo creía que estaba bien, pero cuando te encontras con gente profesional de hace años, te empiezan a ver detalles mínimos que a lo mejor uno no se daba cuenta. Cuando comencé a cantar cumbia, me costó adaptarme porque me decían que lo hacía muy melódico y la idea es darle más lo tropical”.

El templo, Recordex: el estudio donde grabó Ayelén y que por allí pasaron grupos como La Nueva Luna, entre otros artistas de primer nivel.

“El estudio está cerca de la cancha de River. Es un estudio de años y que está totalmente conectado con la cumbia, estuvo conectado y está conectado aún…yo he ido a grabar y estaba grabando el conocido grupo (Onda Sabanera), entre otros. O sea, es un estudio muy conectado a lo que es cumbia, la tienen muy clara a tal punto que todos los éxitos de (La Nueva Luna) fueron grabados ahí, que de hecho el mandamás del estudio es Luis Perrusi, quien es con quien estoy yo hoy como representante”, relató la cantante que está radicada en Banfield, Buenos Aires.

En su llegada a la city porteña, Ayelén dio sus primeros pasos con el ex marido de la cantante Gilda:

“Yo ya vengo caminando con Toti Giménez también. Obviamente estoy muy agradecida y orgullosa cuando estuve con él y bueno, hoy me toca tener como representante a Luis Perrusi. Hoy estamos bajo la productora P.O.P, que es justamente de él, y dos chicos más, uno su sobrinos, Nicolás Perrusi y Jonathan Ojeda que es el que arma toda la musicalización”.

La posibilidad de presentarse en vivo en Pasión de Sábado:

“Estamos por lanzar el videoclip del tema (Gracias a Dios) y la idea era lanzar el video y ya arreglar la fecha en Pasión de Sábado y en estos días la voy a estar sabiendo porque está pautado que tenemos el lugar en el piso y es cuestión de no más de un mes”.

En otro tramo de la nota, la morocha que reconoció haberse insertado en el mundo del fit, ya que el estar expuesta así lo demanda, conto que de recibir alguna propuesta para hacer alguna producción fotográfica jugada, aceptaría ya que para ella sería un trampolín para darse a conocer mucho más.

Por ultimo recalcó lo difícil que es estar alejada de sus seres queridos, ya que si bien esta en pareja, a su hijo lo ve una vez al mes y es algo de lo que le cuesta mucho adaptarse.