En topless, de espaldas y con una tanga rosada, Karina Jelinek les deseó “buena semana” a sus seguidores

Karina Jelinek publicó en su cuenta de Instagram una muy sensual foto que levantó la temperatura de sus seguidores.

Karina Jelinek aprovecha sus redes sociales, donde tiene más de 800.000 seguidores, para estar en contacto con sus fanáticos, a quienes suele deleitar con su gran físico.

Este lunes la modelo publicó en sus historias de Instagram una foto desde el baño, en topless y frente al espejo, acompañada de un deseo para todos: “Buena semana, ángeles”.

A comienzos de año Karina Jelinek había publicado en Instagram otra foto del mismo estilo: “Que tengan una hermosa noche de Año Nuevo ángeles!!! Piensen y ya visualicen cosas positivas! Declaramos que será un hermoso año para todos sin personas tóxicas y haciendo el bien siempre”, escribió junto a una imagen posando en malla enteriza roja al borde de la pileta.

En tanto que durante los primeros días de enero Karina Jelinek quedó en el centro de la escena. Según informaron en el programa Hay que Ver, la modelo se habría pasado de copas y habría terminado a las piñas con una amiga, Flor Parise, en el boliche Tequila, de Punta del Este. El motivo habría sido una supuesta ex pareja que las dos tuvieron.

Sin embargo ella salió a desmentir todo esto. “No me peleé con nadie, aunque ninguna amistad es perfecta. La violencia o pegar no es mi estilo. Gracias a Dios no sé pegar una piña y no lo haría. Tal vez se malinterpretó una pelea con una de mis amigas, pero nada que ver con piñas”.