En sexta, séptima y octava, los chicos de San Martin fueron superados por Tiro Federal de Puan.

(Por Ciudad Noticias): Éste sábado se disputó una nueva fecha de la LRF en sus categorías formativas, y los hicos de San Martín de Saavedra viajaron a Puan para medirse con Tiro Federal:

En las tres categorías que fueron parte de ésta fecha, los saavedrense fueron derrotados.-

Zona “A”

Quinta: Blanco y Negro 1 vs. Boca Juniors 2. Suspendido: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento.

Sexta: Blanco y Negro 2 vs. Boca Juniors 0. Suspendido: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento. Libre: El Progreso.

Séptima: Blanco y Negro 4 vs. Boca Juniors 0. Suspendido: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento. Libre: Independiente.

Octava: Independiente 3 vs. El Progreso 0 y Blanco y Negro 4 vs. Boca Juniors 0. Suspendido: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento.

Zona “B”

Quinta: Unión de Tornquist 3 vs. Automoto 2 y Unión Pigüé 0 vs. Puan F. Club 0. Libres: Deportivo Argentino y San Martín de Saavedra.

Sexta: Tiro Federal de Puan 5 vs. San Martín de Saavedra 0 y Unión de Tornquist 2 vs. Automoto 2. Libre: Deportivo Argentino.

Séptima: Tiro Federal de Puan 1 vs. San Martín de Saavedra 0; Unión de Tornquist 2 vs. Automoto 8 y Unión Pigüé 4 vs. Puan F. Club 1. Libre: Deportivo Argentino.

Octava: Tiro Federal de Puan 1 vs. San Martín de Saavedra 0; Unión de Tornquist 0 vs. Automoto 1 y Unión Pigüé 4 vs. Puan F. Club 0. Libre: Deportivo Argentino.

Zona “C”

Quinta: San Martín de Carhué 0 vs. Racing Club 1; Empleados de Comercio 1 vs. Peñarol de Pigüé 4 y Atlético Huanguelén 3 vs. Club Sarmiento 3.

Sexta: San Martín de Carhué 1 vs. Racing Club 1. Libres: Peñarol de Pigüé y Club Sarmiento.

Séptima: San Martín de Carhué 0 vs. Racing Club 6; Empleados de Comercio 0 vs. Peñarol de Pigüé 0 y Atlético Huanguelén 2 vs. Club Sarmiento 7.

Octava: San Martín de Carhué 0 vs. Racing Club 0; Empleados de Comercio 0 vs. Peñarol de Pigüé 3 y Atlético Huanguelén 0 vs. Club Sarmiento 0.

Próxima fecha

El venidero sábado se disputará la sexta fecha. En las zonas “A” y “C” será la primera de las revanchas, mientras en la zona “B” será la penúltima de la ronda inicial. Los enfrentamientos son los siguientes:

Zona “A”: Independiente vs. San Martín de Santa Trinidad (7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. El Progreso (6ª y 8ª) y Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “B”: Puan F. Club vs. Unión de Tornquist (5ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Tiro Federal de Puan (6ª, 7ª y 8ª)y San Martín de Saavedra vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión Pigüé.

Zona “C”: Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª) y Racing Club vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Debido al aislamiento de jugadores por la pandemia de COVID-19, en la zona “A” está pendientes de disputa San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (7ª y 8ª), de la primera fecha; El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª), ambos del cuarto capítulo.

Por otro lado, en virtud del mal estado de la cancha, San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento adeudan la confrontación (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la quinta jornada.

Claudio Meier