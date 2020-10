En ropa interior de encaje, Alejandra Maglietti “beboteó” desde la cama: “Haciendo fiaca”

Alejandra Maglietti deslumbró a sus miles de seguidores en las redes sociales con una postal arrodillada desde su cama. ¡Mirá!

Alejandra Maglietti sorprendió el último fin de semana al compartir desde su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 1.4 millones de seguidores, una foto en ropa interior de encaje blanco, arrodillada y desde la cama.

Como el día estaba gris y frío, la abogada y periodista, de 34 años, quiso “bebotear” ante la atenta mirada de los miles de usuarios de las redes sociales y lo logró, recibió más de 62 mil “me gusta” y cientos de comentarios que elogiaron su belleza.

“Te amo”, “Hermosa”, “Bomba”, “Tremenda” y “Sos muy bella” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron en el cautivante posteo de domingo de Alejandra Maglietti. Y a modo de comentario, ella escribió: “Domingo nublado, haciendo fiaca 💓”.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Días atrás, la modelo estuvo en el centro de la escena al revelar que le parecía atractivo Hernán Drago. Sin embargo, luego expresó con picardía: “Está a la vista que no nos vimos porque no me aislé ni me tuve que hacer ningún hisopado, no tuve contacto estrecho con él (que tuvo coronavirus). Ahora le voy a mandar un mensaje para ver cómo está, como amiga buena onda”.