En plena cuarentena, Charlotte Caniggia sorprendió a sus seguidores con un sensual video, en corpiño y mostrando sus abdominales

La mediática hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, Charlotte Caniggia, desató suspiros en Instagram luego de subir un video muy sensual. La bellísima rubia eligió las historias de dicha red social para compartir el video.

Charlotte suele compartir fotos candentes donde luce sus mejores looks. Esta vez compartió un video donde dejó ver parte de su busto y sus marcados abdominales. En corpiño y mostrando su pansa, la ex participante del Bailando hizo movimientos sensuales frente al espejo de su baño.

Hace unos meses, se conoció la noticia de que tanto Charlotte Caniggia como su hermano Alexander participarán de la nueva edición del Bailando 2020. Por el momento se desconoce cuándo comenzará el certamen debido a la cuarentena obligatoria que estableció Alberto Fernández hasta el 31 de marzo.

Entre las condiciones que la mediática había pedido para aceptar su lugar en el Bailando eran: que le sirvieran sushi en su camarín, champagne, gelatina, entre otros. Sin embargo, también trascendió que estas condiciones habrían sido rechazadas por parte de la producción del programa.

Luego de que se confirmara la presencia de ambos jóvenes, su padre Claudio Paul Caniggia dio su opinión en las redes. “Ojalá que lo ganen. Se lo merecen. Charlotte es mi favorita. La va a romper. Es mi favorita”, escribió el ex futbolista y agregó: “Charlotte merecía ganar el año pasado. Este año lo gana”.

Sin embargo, Alexander no tuvo una buena respuesta para su papá: “No hablo, nada. Si el día de mañana, bueno… se da. Y si no se da, no se da. Siempre positivo, nunca impositivo. Todas las familias son un mundo aparte. No me llamó y yo no lo llamaría”, expresó luego de firmar contrato con el Bailando.