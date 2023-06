En medio de un duro enfrentamiento con su ex, María Fernanda Callejón se quedó sin abogado

A poco de cumplirse un año del momento en el cual Fernanda anunciaba la ruptura con su pareja, la actriz denunció recientemente a su ex pareja por violencia de género. Y al respecto en una nota declaraba: “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas”.

Ahora, aunque ya no se oyen tanto los testimonios de ambos en los medios, la realidad indica que Callejón y Ricky Diotto siguen enfrentados en la Justicia. Y, entre los muchos temas que los confrontan, los mismos abarcan desde lo económico, por la dura división de bienes entre ambos, hasta lo personal, a partir de la denuncia que Callejón le hizo al padre de su hija por violencia de género.

Diotto siempre sostuvo que la denuncia en su contra era infundada y a todo aquel que se prestara a oírlo le afirmaba: “Yo nunca le pegué”.

Pese a eso, la actriz en su momento se presentó en la Justicia y abrió una causa contra Diotto, de la mano del Dr. Martín Francolino. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció la noticia que el letrado dio un paso al costado. «Tomé la decisión de dejar de representarla. En lo Penal y en lo Civil había un abogado de nuestro estudio, pero tampoco sigue», manifestó el abogado.

Y agregó: “no voy a hablar del tema Callejón. Yo tomé la decisión de dejar de representarla tanto penal como civilmente en el estudio y las cuestiones son temas reservados de secreto profesional para con mi cliente”

Del entorno de Diotto, a quien representa la doctora Elba Marcovecchio, dicen que “ella lo dejó tapado de deudas” y que “cuando mentís, ni tu abogado te cree”. Hasta el momento, María Fernanda aún no se ha pronunciado sobre cómo seguirá adelante con su reclamo y quién será el nuevo representante legal que tendrá.