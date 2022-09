En medio de los rumores de crisis con Rodrigo de Paul, revelan que los padres de Tini se habrían separado

Tras 27 años de casados y dos hijos en común, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera terminaron su matrimonio.

En los últimos meses, la vida de Tini Stoessel ha sido noticia prácticamente todas las semanas. Luego de estar en el ojo de la tormenta por su relación con Rodrigo de Paul, jugador de la Selección Nacional; y más recientemente verse al frente de un escándalo en su gira en Ecuador, la cantante transita un difícil momento personal.

El pasado 30 de agosto, la periodista Laura Ufbal confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Los padres de Tini Stoessel, separados”. Según parece, la crisis entre Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera lleva ya varios meses.

Por otra parte, el periodista Guido Záffora comentó en el programa «Es por ahí» (América) algunos detalles de la ruptura de la pareja: «Ellos ya no están juntos, están separados desde hace un tiempo largo. No conviven bajo el mismo techo. Se los vio juntos en los Premios Gardel, en los shows, pero ya no son pareja».

Alejandro y Mariana llevaban 27 años de relación, y tienen dos hijos en común, Martina y Fran. Es debido a esto que, a pesar de su alejamiento, han decidido sostener una buena relación. Incluso se mantuvieron juntos frente al delicado estado de salud que atravesó el padre de la ex Violetta. Aun así, nadie de la familia ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema.

Tini Stoessel atraviesa un momento difícil por la reciente separación de sus padres.

Estos últimos días fueron especialmente movidos para Tini, ya que estuvo envuelta en varias polémicas. La última fue en el marco de su gira en Guayaquil, Ecuador; luego de que una peluquera encargada de su staff la acusara de malos tratos.

Anteriormente, también se vio en el ojo de la tormenta luego de realizar unas confusas declaraciones en la entrega de los Premios Gardel sobre su relación con De Paul, que desencadenaron rumores de crisis. Frente a la pregunta de Lizardo Ponce sobre si estaba enamorada del futbolista, la cantante dio una respuesta bastante ambigua: “Qué palabra. Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”.

Por otro lado, en las últimas horas comenzó a circular un supuesto dicho del ex de Camila Homs, donde este se arrepentía de dejar a su ex mujer. En Socios del espectáculo (El Trece), Adrian Pallares y Rodrigo Lussich tiraron la bomba: “Hubo un llamado telefónico y una frase, ¿sabes cuál es? ‘, me parece que me mandé otra cag…’“Se lo habría dicho el mismísimo Rodrigo de Paul a sus amigos en la intimidad en referencia al fin de su relación con Camila Homs y su comienzo con Stoessel”’. Finalmente, el jugador salió a desmentir la gran ola de rumores que se generó.