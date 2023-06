En medio de las críticas de Morena para Jorge Rial, Loly Antoniale compartió su reflexión

Las estruendosas declaraciones de More Rial en los últimos días han despertado un complicado entramado familiar. Jorge, el principal acusado en esta discusión, todavía no se ha expresado al respecto, pero quien sí publicó algunas sugerentes frases fue Loly Antoniale, ex pareja del conductor de “Argenzuela”.

La “niña” Loly decidió un cambio rotundo para su vida, por lo que armó las valijas y se radicó en Estados Unidos para comenzar de nuevo. En esta nueva faceta sus publicaciones en redes van acompañadas de mensajes positivos, y en las últimas horas se puede apreciar la letra chica en uno de sus escritos, con una sugerente frase para su ex pareja, Jorge Rial.

Loly Antoniale se sumó al conflicto

“Trátate y trata con más dulzura” es el primer escrito que posteó la influencer, en un carrete de fotos acompañada de sus perros y una radiante sonrisa. Pero lejos de conformarse con un solo mensaje (en teoría para su ex pareja) fue por más: “Cuando alguien te deje entrar a su corazón, quítate los zapatos. Hay lugares que son sagrados”.

En las visitas de More a los programas de espectáculos se hizo un momento para recordar la gran relación que estableció con Mariana, o Loly, y expresó: “Ella me ama, yo la amo. Yo voy a Córdoba, me la cruzo y salimos juntas. Ella es como mi hermana”. Y aseguró que Jorge Rial es uno de los causantes del cambio de vida radical que llevó adelante.

Loly Antoniale se había transformado en una importante figura mediática, participando en realities o como habitual invitada a programas de tevé. Su salida fue repentina, y More reparó en que fue Jorge Rial quien “le cerró las puertas de todo lado”, derivando en su viaje sin fecha de retorno a Estados Unidos.

Pero estas explosivas declaraciones no fueron tan bien recibidas por la ex pareja del periodista, quien mediante Luis Ventura le hizo llegar su descargo: “Lo único que te quiero decir es que jamás dije ni insinué nada en contra tuyo. Es lamentable que estén diciendo eso y dios no quiera que lo creas” expresó, desentendiéndose por completo de las palabras de la mediática More Rial.

Se ha sumado una nueva protagonista en esta historia que apenas va transitando sus primeros capítulos. Ahora hay que esperar, si con la trama y las cartas ya sobre la mesa, aparece la tan esperada palabra de Jorge Rial, actor principal en esta serie de entramados familiares digna de plataforma digital.