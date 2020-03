En medio de la pandemia, Evangelina Anderson, no dudó en ayudar a una pareja que se quedó varada y se comunicó a través de Instagram.

En todo el mundo, la crisis del coronavirus ha generado que las personas que se encontraban de viaje busquen la forma de regresar a sus países o de encontrar un lugar para mantenerse a salvo. Evangelina Anderson recibió un mensaje por Instagram de una familia argentina varada en Alemania y no dudó en brindarle su ayuda.

La modelo está viviendo nuevamente en Munich, debido al trabajo de su esposo Martín Demichelis, quien es entrenador en las categorías inferiores de Bayern Munich. En la imagen se la puede ver sentada en el sillón de su casa y junto a la foto escribió: “#quedateencasa #cuarentena #munich“.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, un mensaje llamó su atención: el de una pareja de argentinos que buscaba su ayuda.

“Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!”, le escribió Andrea Peronini.

Ante esto, Evangelina Anderson no tardó en responder para lograr socorrerlos: “Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor”.

La conversación en Instagram de Evangelina Anderson