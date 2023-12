En medio de la desazón por el temporal: la foto de Luly Destefano, servidora pública de Saavedra y un pequeño que generó ternura en las redes

(Por Ciudad Noticias): El medio bahiense «La Brújula 24», reflejó en un artículo preriodistico, el momento en que es captada la integrante del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Saavedra junto a un pequeño. La misma corresponde a la semana pasada, cuando servivores públicos de toda la región, fueron convocados para trabajar en la ciudad de Bahía Blanca que venía de sufrir un fuerte temporal que dejó 13 personas fallecidad.

Es allí donde aparece Luly junto a un niño y que rápidamente los lectores del medio mencionado, comenzaron a destacar la imágen que enterneció a todos.

LA NOTA:

En la persona del intendente municipal Federico Susbielles, la comunidad bahiense agradeció y aplaudió de pie al personal que llegó de localidades vecinas o no tan cercanas para trabajar en los operativos que se montaron para ir en ayuda de los afectados por el trágico temporal del sábado 16 de diciembre en esta ciudad.

En la publicación que La Brújula 24 hizo sobre ese agradecimiento del jefe comunal, una lectora publicó una imagen que tuvo una amplia repercusión en las mismas redes sociales de este medio. Se trata de una tierna imagen donde se produce un cruce de miradas entre un nene de corta edad, con el casco de bombero colocado y una de las tantas servidoras públicas a las que Susbielles le hizo un reconocimiento.

En esas circunstancias se produjo un imprevisto diálogo virtual entre esa servidora pública y la abuela del nene, que cautivó a otros lectores de este diario digital. En medio de tanta desazón por la irreparable pérdida de vidas humanas y de tantos destrozos, se trató de una tierna postal que muchos, tal como señala la orgullosa abuela, eligieron guardar en sus retinas para la posteridad.

“Estas son una de las cosas lindas que nos pasan, y es para destacar, los agradecimientos de la gente, mirando los comentarios de La Brújula de Bahía Blanca, me encuentro con esta foto tan linda, fue un momento en el que había una familia compuesta por una pareja de adultos y dos pequeños, mirando de lejos el trabajo de los bomberos, a lo que me decido acercarme a charlar con ellos, los niños mirándonos como sorprendidos, tal vez para ellos pequeños e inocentes, debemos ser como héroes. A lo que me saco mi casco y se lo coloco al pequeño, su mamá en algún momento capturó ese momento tan lindo y de conexión para los dos luego de eso se acercaron con unas galletas caseras super ricas para convidarnos. Esta foto va a estar siempre guardada en mi corazón y espero en algún momento de la vida volvernos a encontrar, te manda un beso gigante la Bombero Lucía”, escribió una de las protagonistas de la foto.