En el preestreno de su nueva peli, Nancy se mostró super apasionada con Echarri

«Todas tenemos un pasado espantoso, el tema es qué hacemos con él». Mañana llega a los cines de todo el país el film “Unicornio”, una historia de amor genuino, de la mano de la reconocida actriz argentina, junto a la estrella latina de “La reina del flow”, como su coprotagonista,

No hay dudas que juntos son un fuego, y una vez más de ese modo se mostró al público una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente, así Nancy Duplaá y Pablo Echarri, estuvieron muy cariñosos en la avant premiere de la película Unicornio.

En el Multiplex Belgrano, Nancy Dupláa fue una de las más elegantes de la noche. La actriz brilló con un traje sastrero de pailettes azul que combinó con una blusa de raso negra. Y, entre todas las parejas presentes resaltó en particular la suya con Echarri, que ya llevan 16 años de casados. El actor no sólo se mostró muy orgulloso del trabajo de su compañera en pantalla sino que, al terminar la proyección, la besó apasionadamente ante los flashes demostrando que el amor entre ellos sigue intacto.

Pablo se sentó junto a Nancy, para disfrutar de este film como un fan más. El galán demostró que el tiempo no pasa para él con un look súper jovial . Por parte de la estrella colombiana de La Reina del Flow, lució un look espectacular y se trata del primer filme en Argentina para la actriz extranjera, que junto a Dupláa comparte elenco con Sofía Dieguez y Camila Azul Sosa, las cuales encarnan a cuatro vecinas de un barrio que pese a sus diferencias laborales y etarias se conviernes en íntimas amigas.