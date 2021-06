“En el camarín relajada”: las imperdibles postales de Luciana Salazar frente al espejo

Tras su desembarco en “Showmatch: La Academia”, Luciana Salazar volvió al ruedo y se instaló nuevamente en los medios. A través de su cuenta de Instagram, la famosa comparte todo tipo de contenidos relacionados a su trabajo, a su hija y también se luce ante las cámaras con postales increíbles.

Luciana Salazar volvió a la TV y se reencontró con Marcelo Tinelli.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, subió a sus historias unas imágenes donde se la ve muy tranquila a la espera de prepararse para salir a la pista. “En el camarín relajada“, escribió la ex de Martín Redrado junto a unas fotografías donde lució un atractivo atuendo color gris y lo modeló ante el espejo.

La modelo sorprendió con estas fotografías desde su camarín.

El escándalo con Cinthia Fernández

Luciana Salazar y la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) son enemigas desde hace mucho. Pese a que las peleas y los escándalos se daban en el maco de la televisión, en este último tiempo llegaron más lejos. Semanas atrás, Salazar le mandó una carta documento a Cinthia y recientemente protagonizaron otro polémico cruce en las redes sociales.

“¡Qué al pedo que está esta mina! Se nota que tiene mucho tiempo libre, está cansada de trabajar porque no está acostumbrada. Yo no la hostigo, es una mitómana, jamás hablé de la identidad de su hija. Le sobra tiempo, demandame si querés, no sé a base de qué. No la hostigo, la critico. ¿No la puedo criticar?”, había dicho Cinthia en “LAM”.

“Ya le mandé (una carta documento), no me la contestó, pero yo también voy a iniciar una querella penal”, aseguró Luli en una nota para “Implacables” (El Nueve). “La carta documento ya les llegó, no sé si ellas las recibieron, creo que no las respondieron. Además, ya hablé con mi abogado penal. Me manejo con la Justicia con este tema. Es una demanda por injurias y una querella criminal que la vamos a presentar, porque encima hay una menor en el medio. Las dos se metieron con mi hija”, expresó luego en diálogo con Ángel de Brito.