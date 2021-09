En Coronel Suárez, Juntos ganó las PASO y Flavio Diez dio la sorpresa

La candidata de Juntos, Lourdes Fernández, quedó arriba del Frente de Todos mientras que el oficialismo perdió la interna y fue la sorpresa de la elección. El intendente Ricardo Moccero dijo que habrá que trabajar el doble para el mes de noviembre.

Coronel Suárez tuvo una elección que nadie esperaba ya que la interna del Frente de Todos fue para Flavio Diez, quien le ganó a Néstor Carbini, el candidato del intendente Ricardo Moccero.

Por encima de ellos, Lourdes Fernández, la candidata de Juntos logró la mayor cantidad de votos, con 8831 sufragios, un 38% del total y le ganó a las dos listas del Frente de Todos que hicieron el 37.53 % de los votos.

“Es un resultado que si bien esperábamos, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y con estos votos nos demostró que quiere un cambio y que notó en nosotros la sinceridad y las ganas de trabajar”, dijo Fernández.

El actual jefe de Gabinete, Néstor Carbini, no quiso hacer declaraciones tras el revés electoral que lo dejó tercero en las PASO, al lograr 4.216 votos, aunque sí lo hizo el intendente municipal Ricardo Moccero, quien mencionó que “de aquí en más tendremos que trabajar mucho para noviembre y saber qué es lo que quiere la gente. Además tendremos que rever el trabajo área por área”.

Entre otras cosas, sostuvo que “yo me deslomo trabajando, desde las 7 de la mañana de cada día para traer obras a Coronel Suárez, viviendas e inversión en salud, pero evidentemente la lista no logró convencer a la población”.

Moccero dejó entrever que la relación con Flavio Diez no es la mejor, pero aún así intentarán lograr un proyecto común, aunque dijo que en caso de no concretarse no descarta que puedan separar sus bancas en la próxima composición del Concejo Deliberante.

Diez hizo una elección muy buena ya que es la primera vez que se presenta como candidato en Coronel Suárez: logró 4.457 votos, un 19,29% del total, que lo posicionó como ganador en la interna del Frente de Todos y será el primer candidato en noviembre.

“Es mérito del gran equipo de trabajo que tenemos, toda gente trabajadora, que conoce al pueblo. Quiero felicitar a todo Coronel Suárez por esta elección”, sostuvo.

Más atrás se ubicaron Rubén Allende del Fit-U, con 1.314 votos, el 5,69 %, y muy cerca quedó César Cabrera de Avanza Libertad con 1.303 votos (5,64%). Luego, con 778 votos, quedó Juan Pablo Simon, de Vamos con Vos y por último Juan Manuel Schwindt de Nos, que logró 373 votos. (Agencia Coronel Suárez).