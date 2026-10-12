En Coronel Pringles una mujer de 75 años sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y está en Terapia Intensiva

Se trata de Angélica Welch, quien se encuentra internada con pronóstico reservado en el nosocomio municipal. Se aguarda su estabilización clínica para evaluar un posible traslado a un centro de mayor complejidad.

Tras el grave siniestro registrado anoche en una vivienda de calle Francia al 1200 (a la altura catastral del 1257), se conocieron precisiones sobre el delicado cuadro clínico que presenta la moradora del inmueble, quien debió ser rescatada por vecinos tras desatarse fuego sobre una garrafa en la cocina.

Según informaron fuentes oficiales a este medio, la víctima fue identificada como Angélica Welch, de 75 años de edad. Al ingresar a la guardia de emergencias del Hospital Municipal Manuel B. Cabrera, los profesionales constataron que presentaba quemaduras externas en aproximadamente el 60% de su cuerpo.

Ante la severidad de las lesiones, la paciente quedó alojada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde el equipo médico trabaja intensamente para lograr su estabilización general. De acuerdo con lo consignado por las fuentes consultadas, una vez que el cuadro alcance la estabilidad clínica indispensable, se evaluará su derivación y traslado a un centro de mayor complejidad especializado en la atención de quemados.

En el lugar del hecho, el personal policial y pericial inició las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del inicio ígneo.

EL HECHO

Un incendio de importantes proporciones se registró en una vivienda ubicada sobre calle Francia al 1200, dejando como saldo a una mujer con severas quemaduras tras desatarse un foco ígneo en el sector de la cocina. La rápida y decidida intervención vecinal resultó clave para salvar a la moradora antes de que las llamas tomaran por completo las dependencias contiguas.

Los primeros en arribar al lugar tras percatarse de la emergencia fueron los vecinos Jonathan Larraburu, Alan Pinedo y otro residente de la cuadra, quienes ingresaron al inmueble en medio del humo y el fuego para asistir y retirar a la víctima hacia la vía pública, permitiendo su urgente traslado al nosocomio local.

De acuerdo con las precisiones brindadas por Carlitos Imanoni, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, el siniestro se habría originado a partir de una garrafa con el robinete desprendido que comenzó a arder en medio de la cocina. Se presume que la propietaria intentó retirar el envase hacia el exterior al desatarse las llamas, resultando alcanzada por el fuego.

Si bien el foco principal afectó fuertemente el sector de la cocina, las llamas alcanzaron a propagarse hacia una de las habitaciones linderas. En el lugar operaron intensamente dos dotaciones de bomberos, cuyos efectivos procedieron a retirar muebles, refrigerar el cielorraso y contener el perímetro, logrando evitar que el fuego alcanzara una segunda habitación y resguardando los bienes que no habían sido destruidos.

FUENTE: DIARIO EL ORDEN DE CORONEL PRINGLES