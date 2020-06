En 2014, Notararigo, se enojaba porque no era aplicada la ordenanza contra los agroquímicos, hoy como gobierno, tampoco y aparecen envases a metros de Saavedra.

El Jefe Comunal Gustavo Notararigo, está tan desorientado que parece aquel Fernando de la Rúa, ex presidente de los argentinos, que cuando visitó el estudio de ShowMatch, se equivocaba por donde debía salir.

A lo mejor algunos tomarán éste informe como algo exagerado, pero no, ya que Notararigo, no da pie con bola, y no puede hacerle honor a sus proyectos que presentó como concejal alli por el año 2014, cuando en ese mismo momento como presidente del recinto dijo;

“Nosotros lo que habíamos pedido en el proyecto era todo aplicable y lógico, lo más complicado era el acopio de envases, pero ya hace un tiempo prudencial, creemos que se deberían tomar cartas en el asunto, porque se trata de un tema de salud pública”.

“Estamos esperando que inicien las sesiones para revisar los pedidos de informe que correspondan sobre ese tema”.

En ese año, el ex concejal recordó que “existiría una zona reglamentada donde no se permite fumigar, la reglamentación se basó en leyes provinciales, la intención es hacer un sector de resguardo, además, los envases deberían acopiarse, luego de un triple lavado, en un sitio a determinar por el Municipio”, indicaba Notararigo durante la gestión del ex mandamás Hugo Corvatta.

Pero en las últimas horas, el tema, volvió a salir a la luz, mediante la queja de un jóven vecino de nuestra localidad de SAAVEDRA que denunció públicamente, la acumulación de envases de agroquímicos en un arroyo ubicado a pocos metros del ejido urbano.

Más allá que el actual intendente de Juntos por el Cambio se mostraba “preocupado” , hoy tiene todo el poder como para actuar, pero aquello que decía que estaba mal en la gestión anterior, él, tampoco lo cumple.

EN 2014 DECÍA SOBRE LA ORDENANZA QUE NOCERA APLICADA;

“La verdad no ha pasado nada en ningún sentido, así como tampoco hay responsabilidad y hay quienes tiran los bidones de agroquímicos en cualquier lado, sería saludable poder hacer el centro de acopio, creo que no es algo oneroso, creo que el municipio tiene una ventaja respecto a otros, que puede hacer sus demandas al Estado, hay un artículo dentro de la Ley de Provincia, que puede haber financiamiento o ayuda para la aplicación de estas leyes, así que creo que hay que insistir para que se concrete”; expresaba Gustavo Notararigo quien parece haber perdido la memoria.

La norma:

Concretamente, sobre los envases de agrotóxicos, la norma sancionada EN AQUEL AÑO por el HCD, especifica que se creará en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, un Centro de Acopio de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que IBAN A TENER VARIOS procedimientos de recepción.

Sino es por el COVID-19, ¿es por?…Porque los funcionarios del intendente, y el mismo mandatario, no funcionan y no terminan de poner primera.