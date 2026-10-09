Emotiva despedida a Mary Carrascal: se jubiló tras 27 años de dedicación en el Taller Protegido Un Nuevo Sol

(Por Ciudad Noticias): Después de 27 años de trabajo, compromiso y compañerismo, Mary Carrascal inició una nueva etapa de su vida al jubilarse del Taller Protegido Un Nuevo Sol. Desde la institución le dedicaron un emotivo mensaje de despedida, destacando su trayectoria y la huella que dejó a lo largo de casi tres décadas.
Mary fue parte de la institución desde sus comienzos, cuando Un Nuevo Sol era apenas un proyecto que comenzaba a hacerse realidad. Con esfuerzo, paciencia y dedicación, acompañó su crecimiento y se convirtió en una parte fundamental de su historia.
A lo largo de estos 27 años, compartió innumerables momentos con sus compañeros, fue testigo del crecimiento del taller y dejó recuerdos que permanecerán en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a ella.
Desde la institución expresaron su emoción por esta despedida y destacaron el valor de su compromiso durante tantos años.
“Hoy nos toca despedir a una compañera, pero sobre todo a una parte de nuestra historia”, señalaron en el mensaje que le dedicaron.
También recordaron sus primeros pasos dentro del taller: “Hace 27 años, cuando Un Nuevo Sol era apenas un sueño, un proyecto lleno de ilusión y esfuerzo, vos ya estabas ahí. Desde el primer día, con tus manos, tu paciencia y tu corazón, ayudaste a construir lo que hoy somos”.
En sus palabras, sus compañeros resaltaron que su paso por la institución significó mucho más que una extensa trayectoria laboral: fueron años de aprendizajes, amistad, solidaridad y momentos compartidos.
“Vos viste crecer este taller, viste pasar a cientos de compañeros, y dejaste una huella imborrable en cada rincón y en cada uno de nosotros”, expresaron.
Finalmente, le desearon lo mejor en esta nueva etapa, dejando en claro que siempre tendrá las puertas abiertas.
“Gracias por tanto. Esta siempre va a ser tu casa. ¡Feliz jubilación! Te vamos a extrañar mucho”.
De esta manera, Mary Carrascal se despide de su etapa laboral después de 27 años, llevándose el reconocimiento, la gratitud y el cariño de toda la familia del Taller Protegido Un Nuevo Sol.
Una jubilación más que merecida para alguien que ayudó a construir la historia de la institución desde el primer día.
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