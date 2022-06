Emily Lucius y Martín Salwe se casaron en El Hotel de los Famosos con una boda y fiesta judía

La pareja vivió un simulacro de casamiento que incluyó una magnífica puesta en escena y un rabino inesperado.

Emily Lucius y Martín Salwe se casaron en El Hotel de los Famosos con boda y fiesta judías. En la última edición del reality, organizaron un servicio de casamiento al estilo judaico, del que la influencer y el locutor fueron sus mayores protagonistas.

Al igual que antes habían hecho con Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez, esta vez el gerente del hotel, Gabriel Oliveri ofició de inesperado rabino, cuando en la boda anterior también había oficiado la ceremonia.

En las primeras imágenes se pudo ver a la hermana de Belu Lucius probándose el vestido que iba a usar para la ceremonia.

“Estaba entre el largo y el corto. Me puse el largo, y ahora me arrepiento porque quiero ponerme el corto. Me arrepiento del vestido que elijo, que esto puede pasar. Quiero el corto, ¿lo tenés?”, le preguntó Lucius a Oliveri.

Acto seguido, la cámara mostró los preparativos de Salwe: “Corbatita, saquito y el perfume es clave. Es letal. Mi testigo pasa a ser Imanol. Que cuando lo veo venir es una cosa rara. Parece que mi amigo, que llega detonado de otros casamientos, y allí me arregla la corbata”.

“Es la fiesta del amor. Todo lo que digo es cómo se lo digo, qué le digo, y si se lo digo, está correcto lo que le voy a decir”, agregó Martín, mientras que Emily expresó a su llegada: “Hay música, flores, comida rica. La botella, champagne, linda decoración. Y de solo pensar que todo lo voy a lavar yo, pienso en que por favor usen un solo cubierto”, comentó con mucha gracia.

Justo antes de dar el sí frente a todos, Salwe se explayó diciendo: “Yo quería agradecerte porque quizás llegaste en un momento que era difícil aquí adentro y siento que tu llegada marcó un cambio en mi estadía en el hotel. Sos una bella persona y espero que esto siga aquí adentro y allá afuera”. Finalmente, la pareja se dio el esperado beso y ahí empezó el baile que disfrutaron todos, con música tradicional y después terminó con mucho rock.

