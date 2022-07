Emiliano, el “comerciante fit” que se postuló para Gran Hermano

Tieney es de San Luis capital . Sus orígenes son humildes. Sin embargo, sus buenas notas en la escuela llevaron a que ganara una

Gracias a eso pudo ir a estudiar Ingeniería en Sistemas a Villa Mercedes, pero por culpa de la pandemia tuvo que volver a su hogar. Emiliano nunca pudo retomar sus estudios, así que, desde ese momento, “vendió todo” y comenzó a trabajar.

Emiliano Rodríguez, el comerciante fit puntano. Foto: Gentileza

“Siempre me gustó progresar. Arranqué vendiendo los ‘J7′ y después vendía IPhones… Por el tema de los IPhones me terminé metiendo en la compra y venta de dólares y eso fue lo que me abrió las puertas a un montón de cosas”, comenzó contando el joven en entrevista a Vía San Luis.

“Hoy sigo haciendo lo mismo que antes, pero a otra escala… Mi familia dice que tengo alma de gitano”, añadió entre risas el “comerciante fit”.

Con respecto al video que envió a la producción de Gran Hermano para el casting, Emiliano opinó que le iría mucho mejor presencialmente. “Yo soy mucho más personaje en persona”, exclamó.

“Si a mí me hacen una segunda entrevista personal, yo entro de una. Por video no me expreso bien, pero en persona soy re personaje”, agregó sonriente.

Emiliano Rodríguez, el comerciante fit puntano Foto: Gentileza

Sus razones para ingresar a la casa de Gran Hermano

“Entrar a GH creo que sería un sueño, una locura total. Creo que me abriría las puertas para muchas cosas, muchos proyectos más grandes… También sería una experiencia de vida para contarle a mis nietos después”, expresó el joven que cumplirá sus 26 años este 7 de agosto.

Su amor por el gimnasio: el lado fit del comerciante

“Me gusta mucho entrenar. Es mi cable a tierra… En un momento lo hice porque quería competir, pero hoy en día es una hora que dedico para mí”, relató el puntano.

“Ando todo el día trabajando, así que voy, entreno una horita y sigo. Entreno de lunes a viernes, sí o sí una horita, no más de eso. Pero necesito ir… lo hago por salud”, añadió.

Emiliano Rodríguez, el comerciante fit puntano Foto: Instagram

Su amor por los tatuajes

“Me encantan los tatuajes. Tengo todo el brazo completo, el cuello completo y ahora tengo la pierna derecha cubierta en un %80. Me queda muy poquito para terminar de tatuármela.

Es un proyecto que tenía desde chico. “Me dije, ‘cuando me arranque a tatuar no paro más’. Yo me veía siempre con el brazo todo tatuado”.

Emiliano Rodríguez, el comerciante fit puntano Foto: Instagram

¿Será seleccionado el comerciante fit? Hasta ahora, compite con las candidaturas de otros dos puntanos en la provincia