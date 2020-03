Emilia Mernes: “Me gustaría lanzar baladas y mostrar otra faceta”

En cuestión de un año Emilia Mernes trascendió fronteras. Con su angelical voz y su sensualidad, la entrerriana logró lo que muchos anhelan. Llegó a cantar con grandes artistas como Sebastián Yatra, recientemente lanzó “Histeriqueo” con Agustín Bernasconi y Maximiliano Espíndola, quienes integran el grupo MYA, y ahora disfruta de su éxito pero… entre cuatro paredes ¡por la cuarentena!

“Estoy aislada, haciendo muchos ticks tocks, componiendo y cumpliendo sobretodo. La verdad que ya voy una semana y es un poco cansador estar encerrada pero hay que mantener la paciencia“, comenzó a decir la artista en diálogo con DiarioShow.com.

Y agregó algo fastidiosa sobre el coronavirus: “Y esto me mató. Estoy haciendo varias canciones y ojalá que pueda salir algo bueno de esta cuarentena. Me preocupa la situación, más que nada por mi familia, uno quiere que todos estén bien y veo a tanta gente que pasa por esto y quiero que pase todo rápido“.

De todos modos reveló que está emocionada por la colaboración que hizo con los ex “Aliados”. “Estoy muy feliz por esta canción que salió con mis amigos, es súper linda y estoy agradecida de haber podido participar y de que me hayan hecho parte. Me encantó la idea. La canción es un boom. Escribí mi parte de la canción, le puse mi toquecito“, reconoció la artista de 23 años.

Emilia lanzó “Histeriqueo” con los chicos de MYA.

“Comencé mi carrera hace un año y no me esperaba nada de lo que está pasando. Estos cuatro sencillos que lancé me dieron momentos muy felices y que la gente lo reconozca me llena de alegría. Estoy como en un sueño, en una nebulosa a veces, pero trabajando muy duro y encontrando mi sonido, mi estilo“, dijo Emilia y adelantó que su próxima canción será una colaboración, aunque se reservó el nombre del artista.

Emilia es conocida por hits como “Recalienta”, “Billion” y “Policía”, sin embargo hay veces que deja de lado su perfil sensual y se atreve a compartir con sus millones de seguidores de Instagrams su costado más romántico. “Tengo muchas baladas que he escrito, estoy con ganas de poder lanzar una ya pronto porque es un estilo con el que me siento muy cómoda y muestra otra faceta de mí. Poder cantar sobre relaciones que tuve, o como cuando me rompieron el corazón, como que muestro algo diferente y no solamente que ‘se recalienta el celular’ o el ‘billi billi on’, esas son canciones para bailar y divertirse pero también tengo mi faceta de cantar baladitas y expresar momentos y sentimientos de otra manera“, reveló.

La joven tiene 23 años y nació en Entre Ríos.

Por otro lado, Emilia reconoce que es “muy enamoradiza” y contó que hasta llegó a realizar largos viajes y no dormir por ver a su pretendiente. Sin embargo, en la actualidad prefire estár “tranquila“.

“Estoy tan enfocada en mi carrera que estoy en otro momento de mi vida. Y sí, me han roto muchas veces el corazón pero eso te hace aprender, tengo un amor que me hizo madurar mucho y todo sirve de experiencia“.

La cantante se la pasa viajando por su carrera y eso hace que se le dificulte hacerse tiempo para el amor. “Creo que es muy difícil, en mi caso sería muy complicado. Supongo que no es el momento, por lo menos ahora. Quizás en algunos meses aparezco de novia porque soy así (risas), pero ahora estoy bien así como estoy. Tengo 23 años, ya voy a tener tiempo para eso“, manifestó.

En el nuevo tema de los chicos de MYA trata sobre el histeriqueo y Emilia reconoce que esa palabra fue protagonista de su vida en varios momentos. “Soy un poco… me gusta (histeriquear) pero tampoco tanto. Igual ahora con la cuarentena que tengo más tiempo… “, dijo entre risas. Y agregó convencida: “Está bueno jugar pero si es de las dos partes. Cuando me lo han hecho hay veces que digo ‘loco dale, ya no te creo nada. Dejate de joder’. Pero en toda nuestra vida debe haber alguien al que hayamos histeriqueo”.

Se hizo conocida tras su paso por “Rombai”.

Dueña de una belleza innata y de un gran carisma, la cantante está acostumbrada a recibir halagadores mensajes en sus redes sociales y su casilla de mensajes de Instagram explota. Pero, ¿cuántas de las personas que le escriben tinen verificada la cuenta? “No, más o menos. Son todos amigos o conocidos que mandan pero que tengan intenciones o que me haya dado cuenta no mucho la verdad“, comentó pícara.

Aún así, no todo es color de rosas. Mernes también debió acostumbrarse a las críticas y malos tratos en las redes: “Lamentablemente es moneda corriente. Tengo como una coraza y trato de que no me afecte, que mi energía no se gaste en eso. Al principio sí me afectaba y no lo sabía sobrellevar, ahora ya me da igual“.

“Hay muchos haters y sobre todo mujeres y me da tanta pena, pero es parte de la carrera. Cuando me empiezan a atacar o a mi familia, ahí eso no me gusta. Cuando no me gusta bloqueo y se termina la cosa”, concluyó.