Emilia Attias reveló que se está “conociendo” con un empresario

Emilia Attias sorprendió a todos con la confirmación de su incipiente romance con un empresario y emprendedor, luego de que fuera captada en un lugar nocturno disfrutando de una noche de besos con el hombre en cuestión.

La noticia rápidamente se convirtió en tema de conversación en los medios, pero fue en una entrevista con el programa “Nuevas Tardes” (TV Pública) donde la modelo rompió el silencio y dio detalles sobre esta nueva etapa de su vida.

En el encuentro, Attias se mostró cautelosa y prefirió no calificar su relación como un noviazgo, aunque sí reconoció que se encuentra “conociendo” a una nueva persona. «Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos», afirmó sin dudar, dejando en claro que por ahora todo transcurre con calma y sin apuros.

Un nuevo comienzo tras la separación del Turco Naim

La aparición de Attias en los medios también abrió la puerta a preguntas sobre su vida personal, especialmente en relación a su separación con el humorista y padre de su hija, el Turco Naim. Aunque el tema parecía delicado, la modelo respondió con madurez y tranquilidad. “Lo quiero muchísimo. Pretendo que esté muy bien él también. Tenemos una relación de diálogo porque tenemos una hijita en común que amamos”, explicó, refiriéndose a su hija y la necesidad de mantener una relación cordial por el bienestar de la niña.

Subrayó que la separación no fue fácil, pero que ambos están comprometidos con la crianza de su hija. “Estamos teniendo un momento desafiante por la distancia, pero seguramente se vaya a acomodar pronto”, expresó con optimismo.

La modelo también reveló que, aunque la situación fue difícil, aprendió a lidiar con la exposición mediática. «¿Cómo te estás llevando con la exposición?», le preguntó el cronista, a lo que Attias respondió con naturalidad: “Estoy acostumbradísima, en realidad. Así que para mí es parte de mi vida, desde tan chica”.

La fortaleza de Emilia Attias y su círculo cercano

En un momento más íntimo de la entrevista, el movilero le consultó sobre cómo había lidiado con los momentos difíciles tras la separación. Emilia Attias no dudó en abrir su corazón y explicó que, aunque el proceso fue doloroso, se ha apoyado en las personas que más quiere. “La verdad que primero en mí, después en mi entorno más cercano, mi familia, mis amigas, y en mi hijita. Ella no es que me apoyo, pero es una fuente de amor que te hace ganarte”, reflexionó.

También dejó en claro que el proceso de separación no fue fácil, y aunque hubo momentos difíciles, hay ciertos aspectos de la situación que no fueron tal y como los medios los pintaron. “Ver algo que no elegiste que se haga público fue descarnado, a veces, en algunos lugares. No todo fue verdad y lo que sucedió fue algo que decidimos los dos mantenerlo para nosotros”, dijo.