¿Emanuel Ortega ya fue?: aseguran que Julieta Prandi habría vuelto con un exnovio

Hace aproximadamente un mes, la farándula quedó sacudida al conocerse de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes pusieron final a su romance a 27 días de casarse.

Desde que se conoció la triste noticia, Julieta Prandi y Emanuel Ortega intentaron reconstruir sus vidas, y lo que indicaron en varios medios es que el cantante querría recomponer su situación, mientras que la estrella de La 100 FM no tendría intenciones de volver atrás.

En medio de esta situación, lo que se conoció en las últimas horas respecto al presente amoroso de la queridísima modelo ha llamado muchísimo la atención.

Esta mañana en «La Mañana con Moria», el periodista Gustavo Méndez aseguró que Julieta Prandi ha sido vista en un reconocido restaurante de la Costanera muy cercana a quien fue parte de su vida años atrás.

¿El nombre del afortunado? Guido Sardelli. El músico que forma parte de Airbag se reencontró con la conductora en este famoso bistró y, según el panelista, el cruce de miradas que hubo entre los dos dejó claro que, donde hubo fuego, cenizas quedan.

La relación de Guido Sardelli y Julieta Prandi duró unos meses, entre finales de 2019 (cuando blanquearon su situación) y el comienzo de la pandemia, allá por 2020. Por aquel entonces, la prensa indicó que Guido habría sido quien le puso fin al romance.