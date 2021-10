«Ella tiene mi teléfono»: la picante y audaz respuesta de Mica Viciconte a Nicole Neumann

Siguen los cruces mediáticos entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte tras el incómodo reencuentro que tuvieron el fin de semana pasado. En el día de hoy quien decidió hablar fue la actual pareja del papá de Allegra, una de las hijas que tuvo con la actual jurado de «Los 8 Escalones» que celebró su primera comunión hace unos días. En diálogo con «Intrusos», reavivó la rivalidad entre ellas con unas fuertes declaraciones.

Primeramente el notero del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntó cómo vivió ese día tan especial, y si pensó antes de ir que habría tensión como finalmente ocurrió: «Me lo voy a reservar. Yo fui y cumplí, era la comunión de la nena y ahí estuve», fue la primera respuesta de la ex «Combate». Luego se aclaró a qué se debe esta decisión de no hablar sobre eso: «Tiene que ver con cuidar a las menores, nada más».

Posteriormente, el movilero le consultó si hubo un cambio en la relación entre Fabián y Nicole, y ahí fue donde Mica no pudo ocultar su malestar: «Me lo voy a guardar. Yo hice mi descargo y creo que fue claro y conciso. Se dice mucho, se juzga mucho y a veces se muestra una realidad que no es. Entonces ahí es donde me rompe las bolas. Se volvió a hablar del maltrato y llega un punto que hay un límite. Hace 4 años que estoy en una relación y no pasó nada, no me ensucien más».

Mensaje directo

Por otra parte, Viciconte le dedicó unas palabras a Neumann, quien esta semana volvió a decir que no se reuniría a charlar con ella «Ella tiene mi teléfono por cualquier cosa, así que me puede escribir y yo le contesto sin problemas. Mi respuesta a eso fue todo lo contrario, las cosas las arreglo puertas adentro. No tiro mierda para los demás, su respuesta no fue muy amable».

Finalmente, se refirió al polémico posteo que hizo tras el festejo de Allegra, el cual tuvo algunas sugerentes palabras que, según muchos creen, fueron dedicadas a Nicole: «Yo hice un descargo para defenderme de las agresiones que recibí, nada más. Si ella lo quiere tomar para ella, que lo tome y sino no, no tengo ningún problema. No sé como es ella, yo te digo cómo soy yo. Yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar, saludé a su pareja y a su familia».