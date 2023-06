Ella es Lorena Durán, una supermodelo española que rompió con los estereotipos de belleza femenina

Lorena Durán es una joven modelo que desde los 15 años está arriba de una pasarela y al frente de los flashes. Tras vivir un largo tiempo fuera de España y de triunfar en pasarelas de importantes ciudades de la moda, como lo es New York, la flamenca volvió a su natal Sevilla para protagonizar una nueva editorial.

En ese marco, la modelo plus size Lorena Durán habló en exclusiva con la Revista HOLA! España y contó cómo es volver a su Sevilla, la ciudad que la vio nacer en la moda, pero también la hizo padecer el haber aumentado de peso debido a una operación por salud.

“Subirme a la pasarela este año ha sido muy bonito; recordar de dónde vengo, mis raíces y mis inicios me ha llenado de emociones, lo reconozco. Estoy orgullosa de haber llegado donde estoy y haber trabajado creyendo tanto en mí”, comentó la modelo plus size.

La modelo remarcó que uno de los momentos más importantes y decisivos de su vida fue cuando tomó la determinación de mudarse a New York. También remarcó el apoyo incondicional de su familia. ¿La razón? fue el primer paso para romper con los estereotipos de belleza mundialmente reconocidos.

Sobre las etiquetas y el señalamientos a los diferentes cuerpos, Lorena fue clara en sus palabras y enfatizó que las etiquetas le han hecho mucho daño a la sociedad. También fue firme al decir que se debería “normalizar los talles”, y hablar de la gente por su nombre y sus logros.

“Gracias a los valores que me inculcó mi madre, siempre me he sentido fuerte y segura de mí misma. Esa fortaleza, sin duda, la he heredado de ella”.