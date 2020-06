Elisa Carrió dijo que “ninguna pandemia es excusa para suspender la República” y advirtió que “vienen por los campos”

Son algunas frases que pronunció en su extensa charla con Mauricio Macri que hicieron pública a través de Twitter.

Elisa Carrió, reapareció en un mensaje conjunto con el expresidente Mauricio Macri a través de Twitter. “Ninguna pandemia es excusa para suspender la República”, sostuvo la líder opositora, que el primero de marzo dejó su banca en la Cámara de Diputados. Y advirtió: “Vienen por los campos”.

“Tuve una larga y linda charla con Mauricio Macri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales“, sostuvo Lilita, en su primera aparición pública desde que comenzó la cuarentena.

El hilo de Twitter siguió con un segundo y último mensaje: “Le expresé (a Macri) que ninguna pandemia era excusa para suspender la República. Ambos coincidimos en sostener y poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio, y que teníamos el gran desafío de construir con la mayor cantidad de argentinos que defienden nuestros valores y principios”.

Si bien ya había dejado trascender mensajes off the record a través de sus diputados de mayor confianza, hasta ahora un pronunciamiento de la propia boca de la líder de la Coalición Cívica se hacía esperar. Carrió está en su casa de Exaltación de la Cruz y no sale desde antes de la llegada del covid-19 al país.

En rigor, por cuestiones religiosas, la diputada está guardada desde la cuaresma, es decir 40 días antes de la Semana Santa. En otras palabras: no sale desde el 17 de febrero. Su aislamiento propio lleva al menos 117 días, contando hasta este sábado 13 de junio. Y al ser una paciente de riesgo, con el brote de contagios en Provincia, lejos está dejar su propiedad.

“Yo estoy en cuarentena absoluta, no me junté con Macri, solo hablé con él. Además tengo frío”, le dijo a sus confidentes tras los mensajes en redes, cuando le preguntaron su había violado el aislamiento para ver al expresidente en su quinta de Los Abrojos. “No me voy a encontrar con él”, agregó.

El tema Vicentin fue el disparador de la charla. El proyecto del kirchnerismo para expropiar la empresa, que hoy Alberto Fernández defendió como el único camino posible, unió a ambos dirigentes, cada uno de un lado del teléfono.

“Vienen por los campos y la producción. Van a venir por toda la Argentina y la van a atropellar”, alertó Carrió según pudo reconstruir Clarín.

En su conversación, le expresó a Macri sus críticas contra Sergio Nardelli, CEO de Vicentin. “No me importa si es tu amigo”, le dijo y acto seguido vació una metralleta de críticas contra el empresario. “Yo lo veté para ser gobernador de Santa Fe. Él iba a ser gobernador sobre mi cadáver“, sostuvo.

Macri la escuchaba sin interrumpirla. La exdiputada le pidió al líder del PRO diferencias a la empresa Vicentin de su actual conducción, denunciada en los últimos días por el kirchnerismo, que la acusa de vaciar la compañía.

“Hay muchos Vicentin honestos, que no tienen nada que ver con Nardelli”, le dijo a Macri, confiaron en su entorno. También señaló que ella conoce a la empresa, que es muy “añeja”, por sus abuelos y remarcó que el crecimiento de la firma se dio, sobre todo, en el gobierno de Cristina Kirchner.

Esta mañana, Patricia Bullrich, titular del PRO, había señalado algo similar. “El mayor préstamos de plata de Vicentin fue durante el kirchnerismo”, explicó, al defender el duro comunicado firmado por dirigentes y adherentes de Juntos por el Cambio contra el gobierno de Alberto y Cristina Fernández.

La exdiputada también mencionó en su charla una denuncia que hizo contra el Puerto de Rosario por presuntos manejos irregulares que involucrarían a Nardelli, cuyo expediente se encuentra en secreto de sumario.

¿Es fue charla con Macri y la foto del 2017 reciclada su regreso a la política? No parece serlo, según confiaron en su entorno a Clarín. La exdiputada considera que tras 25 años en la primera plana política del país es tiempo para mirar las cosas desde otro lado, más estratégico, aislándose del roce diario.

En paralelo, continúa con el megaproyecto de sus memorias políticas, acompañada en su hogar solo por sus hijos, Viky y Nacho, sus mascotas (varias) y custodia.

