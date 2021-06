El vivo en Instagram de Pampita para anunciar que hoy sábado, se vacunará contra el coronavirus: “Estoy muy contenta”.

Pampita realizó un vivo inesperado en su Instagram y reveló que se vacunará hoy, sábado 19 de junio, contra el coronavirus. La jurado de “Showmatch: La Academia” se anotó al enterarse del empadronamiento de la Ciudad de Buenos Aires para mujeres embarazadas, consideradas una prioridad. De un día para el otro recibió su turno y expresó su alegría por poder inmunizarse contra el virus.

Roberto García Moritán fue quien filmó las imágenes dentro del backstage de la producción de fotos para el reality de la conductora de “Pampita Online”. En camarines y mientras la maquillaban, Moritán le pidió que le cuente a su público que se iba a vacunar contra el COVID.

“Me anoté hoy. Salió el empadronamiento a las 8 de la mañana, me anoté 8.30 y me dieron turno para mañana” detalló Pampita y su marido le preguntó “¿porque estás embarazada o por asmática?”. “No, por embarazada me lo dieron” contestó Carolina, mientras no podía ocultar su alegría.

Cabe recordar que desde el viernes 18 de junio las personas gestantes mayores de 18 años tienen prioridad para vacunarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pampita tiene domicilio en Capital Federal y es por eso que, tras anotarse, recibió su turno correspondiente para la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El vivo de Carolina se dio en medio de la producción de fotos para el reality que está realizando con Paramount Plus y que podrá verse en la plataforma de streaming. Tendrá 10 capítulos y retratará el día a día de Pampita, como también la llegada de su quinta hija, la primera con Roberto García Moritán.