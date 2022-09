El vestido blanco lleno de aberturas que eligió Karina Jelinek para visitar a Mirtha Legrand

Junto a personalidades como Santi Maratea, Marcelo Polino y más, Karina Jelinek fue una de las grandes invitadas de Mirtha Legrand. Por eso la actriz no dudó en sacar su mejor outfit a relucir.

Esto se debe a que lució un vestido blanco lleno de aberturas que le queda a la perfección. En la parte superior vistió un top con un solo bretel ancho que conectaba con su parte inferior: una pollera larga con un enorme tajo a su costado.

A su vez, para combinar este look, Jelinek optó por unos zapatos taco aguja de color negros, el cabello suelto y un maquillaje sutil. Con esto, una vez más, dejó a sus fanáticos encantados.

KARINA JELINEK EXPLICÓ EL ORIGEN DE SU MÁS CONOCIDA FRASE:

Durante su paso por el programa de Mirtha Legrand, Karina Jelinek habló de todo y entre otras cosas explicó el origen de su frase “lo dejo a tu criterio”. “Guinzburg me hizo una nota, yo me puse incómoda y a todo le decía: ‘Lo dejo a tu criterio’. A partir de ahí, la gente me empezó a cargar”, comenzó diciendo.

En la Mesaza de Mirtha Legrand. Foto: Instagram

Luego, agregó: “Hoy en día… hice una empresa con eso porque la registré y saqué una línea de lencería. Hasta Susana Giménez dice: ‘lo dejo a tu criterio’, cuando no quiere responder algo”.