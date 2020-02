El verdadero motivo por el que Adabel Guerrero volvió al rubio: “No me identificaba con tener una hija con pelo clarito”

La bailarina y vedette pasó del morocho al rubio y reveló cuál fue el motivo por el que se cambió de look. ¡Mirá las declaraciones de Adabel Guerrero!

El pasado noviembre de 2019, Adabel Guerrero decidió hacer un cambio radical de look: dejó de lado su cabellera morocha y se tiñó de rubia. Y se mostró súper contenta con su nuevo estilo en las redes sociales.

En diálogo con la revista Pronto, Adabel Guerrero explicó por qué tomó esta decisión: “Quise acercarme a mi color verdadero. Si bien no soy tan rubia, soy castaña clara y verla a Lola (su hija) con el cabello castaño claro cobrizo me hizo ruido porque ese es mi color de pelo original”. Y detalló: “No me identificaba estar morocha y tener una hija con pelo clarito, que además es mi verdadero color”.

Hoy en día, asegura que volvió a ser ella misma y que la incomodaba el estar morocha. “Dije ‘quiero ser yo, la verdadera’. Me costó sacarme el negro del pelo, pero siento que hoy volví a ser yo”, argumentó.

Sin embargo, contó que a su pareja y padre de la nena, Martín Lamela, no le gustó el cambio de look, pero a ella mucho no le interesa. “Yo soy la que se tiene que sentir cómoda”, concluyó.

Vale señalar que en estos días, Adabel Guerrero se encuentra instalada en Córdoba con su marido y Lola. La vedette forma parte de “Somos bien argentinos”, una obra teatral que cuenta con la participación de Marcelo Iripino, Julián Burgos, Fernando Bertona y Chelo Rodríguez, entre otros artistas.

Tiempo atrás, estuvo en Intrusos y habló de todo:

Fuente: revista Pronto.