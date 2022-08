El venenoso reproche de Barby Franco en vivo a Silvina Escudero tras su casamiento: “A mi no me invitó”

En La Noche del Domingo, Barby Franco le preguntó a Mariano Iúdica si Silvina Escudero lo invitó a su casamiento, al que asistieron 80 personas, y terminó lanzando un filoso reproche en vivo.

Silvina Escudero se casó el pasado jueves 25 de agosto y realizó una fiesta para unas 80 personas, para celebrar la unión con su concubino Federico, con quién lleva varios años de relación. En La Noche del Domingo, un filoso comentario de Barby Franco, en vivo, dio la señal de que sus compañeros del programa no recibieron la tarjeta de invitación para asistir a la boda de la bailarina.

Fue Barby Franco quién lanzó la piedra del escándalo en el programa, que estaba saliendo en vivo: “¿Te invitó al casamiento, Silvina?”, le preguntó a Mariano Iúdica. Improvisando sorpresa por el particular interés de la pareja de Fernando Burlando, el conductor quiso salir del paso sin generar polémica: “Creo que llegó la tarjeta”, señaló, pero, al notarse acorralado, aclaró: “No me gusta decir en vivo estas cosas”.

Lejos de darle un cierre a la conversación, Barby Franco fue por más y respondió: “A mí no me invitó. ¡Ay, dónde me metí!”, dijo la futura mamá, al notar que estaba hablando justamente de la frontal Silvina Escudero, su compañera de programa. Sin embargo, siguieron viendo las imágenes de la boda de la bailarina y fue Iúdica quién se animó a bromear sobre el aspecto del flamante novio y a una cierta actitud ‘escapista’ ante las cámaras de la prensa que estaba presente en el evento: “Es Fariña. Es raro que no le quiso dar la nota a los chicos de Intrusos, que lo fueron a cubrir”, señaló el conductor, en referencia al programa de espectáculos de la misma casa.

Luego de ese intercambio, mientras se tocaba el tema de la compañera del programa, la pareja de Burlando se mostró insistente: “No me invitó y hoy no vino”, remarcó otra vez. Cabe destacar que, Silvina Escudero se encuentra disfrutando de una “mini” luna de miel, tras la boda.