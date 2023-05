El último descargo de Cande Lecce contra Mauro Icardi

Mauro Icardi. (Fuente: Instagram).

Sin embargo, Cande Lecce también contó su versión de los hechos relatando cada paso que dieron juntos y a la vez, mostrándose sorprendida por el revuelo mediático que causó el hecho.

En medio del escándalo, la promotora contó que raíz de esto había perdido el trabajo y como era de esperarse, fue el blanco de muchas críticas en las redes. Es por eso que una vez más, Cande salió a dar su punto de vista desde su Instagram con un palito para el futbolista.

Cande Lecce. (Fuente: Instagram).

En campaña

En ese sentido, dejó claro que “todo lo que conté fue real” y pese a perder el trabajo, parece que la exposición mediática le estaría abriendo nuevas puertas. “Ahora surgieron nuevas posibilidades, que me gustaron toda la vida. Siempre me gustó lo artístico, ¿y no lo voy a poder disfrutar por un p? No, amor. Ya me sacó bastante” expresó.

(Fuente: Instagram).

Si bien Cande no dejó claro cuales eran dichas propuestas, lo cierto es que luego de darse a conocer tras su romance con Mauro Icardi, comenzó su propia campaña par formar parte del Bailando 2023.