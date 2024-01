El Tucu López y Sabrina Rojas: abrazo y beso fogoso en un escenario de Carlos Paz

Luis «El Tucu» López, conductor de televisión, asistió a la obra «Misterio en la cabaña», protagonizada por su exesposa Sabrina Rojas en la temporada teatral de Villa Carlos Paz, Córdoba. Este gesto llega semanas después de que la actriz confirmara su separación de López, aunque en ese momento dejó entrever la posibilidad de una reconciliación.

Durante la función, López no fue un espectador común; subió al escenario, abrazó a Rojas y le dio un apasionado beso, captando la atención de todos los presentes. Ante la pregunta de un periodista sobre el significado de ese gesto, López respondió: «Es un beso. Yo a Sabri la adoro con toda mi alma. Que estemos separados ahora no significa que no tengamos vínculo».

El Tucu también reveló que iba a pasar la noche en la casa de Sabrina, pero en el sillón, y regresaría a Buenos Aires al día siguiente. Por su parte, Rojas también hizo su comentario sobre el beso: «Hace mucho que no nos besamos, hace bastante. Parece raro, y sucedió acá».

Aunque ambos dejaron en claro que mantienen un vínculo cercano a pesar de la separación, Rojas enfatizó que, por el momento, no tiene planes de retomar la relación sentimental con «El Tucu». Además, Sabrina desmintió los rumores de un posible romance con Ulises Bueno, quien subió al escenario para cantarle un tema a la actriz al final de la función.