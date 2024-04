El tráiler de la película de Nahir Galarza destapó la cloaca: su exabogada rompió el silencio

Replica de la película del momento en el que Nahir fue detenida

Su historia llegó a la plataforma streaming de la mano de Prime Video. El film estrenará el próximo 22 de mayo y promete relatar la verdad de lo sucedido la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Sin embargo, el estreno del adelanto, destapó la cloaca: su exabogada, Raquel Hermida Leyenda, rompió el silencio e hizo llamativas declaraciones a través de sus redes sociales.



En cuanto a la producción audiovisual, se posicionó totalmente en contra: «Rechazo. Repudio la película. Es una ficción que revela una asociación ilícita entre abogados, el padre y un oscuro representante de mujeres. El productor se puso muy nervioso cuando denuncié al padre. No doy notas. No voy a colaborar con la prisión de Nahir», escribió en su cuenta de X, exTwitter.

Rechazo. Repudio la película de NAHIR GALARZA. Es una ficción q revela una Asociación Ilícita entre Abogados, el padre y un oscuro representante de mujeres . El productor se puso muy nervioso cuando denuncié al padre. No doy notas. No voy a colaborar con la prisión de NAHIR. pic.twitter.com/dXuLkqAtBW

No participo. Nunca fui consultada. NO FIGURO EN LA PELÍCULA de NAHIR GALARZA. Todo lo publicado es FALSO. Nadie me entrevistó.

Me da asco que lucren con una muerte, con una larga detención, con una gran mentira. pic.twitter.com/vFc35fl9ne

— R. HERMIDA LEYENDA (@Hermidaleyenda) April 17, 2024