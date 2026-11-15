El Torneo Comercial Jorge “Goguito” Souladier convoca a una reunión para los equipos interesados

(Por Ciudad Noticias): El próximo miércoles 18 de noviembre, a las 20:00 horas, se llevará a cabo una reunión informativa en el salón del Club San Martín de Saavedra, destinada a los delegados de los equipos interesados en participar del Torneo Comercial Jorge “Goguito” Souladier.

El encuentro tendrá como objetivo reunir a los representantes de los equipos que deseen formar parte de una nueva edición del tradicional certamen de fútbol nocturno.

El Torneo Comercial Jorge “Goguito” Souladier convoca a una reunión para los equipos interesados

 

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