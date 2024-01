El terror de Nati Jota en el aeropuerto: “Tengo miedo”

La reconocida influencer argentina, Nati Jota, vivió un perturbador incidente mientras se encontraba de vacaciones en México, siendo víctima de acoso en un aeropuerto.

Todo comenzó cuando un hombre se le acercó solicitando sentarse a su lado, petición que ella rechazó. Sin embargo, y sin hacer caso a lo que le dijo Nati, volvió y realizó un gesto obsceno que la asustó.

Luego, y a través de sus redes sociales, la conductora comenzó a relatar relató lo que le estaba sucediendo: «Estoy en el aeropuerto comiendo tipo en un ‘box’ de esos con dos asientos enfrentados como con respaldo. Viene un chabón lleno de cosas (lo remarco porque lo hace más invasivo) a pedirme si se podía sentar en frente mío. El local estaba vacío”, aclaró Nati. Y continuó: «Como maldita complaciente educada para decir que sí, tartamudeé. Pero finalmente le dije, de la manera más amable que me salió – y no recuerdo bien de lo incómoda que estaba: ‘Ay, perdón, me siento más cómoda así’. Me miró con una cara que me asustó y se fue”.

La situación no concluyó ahí, ya que se volvieron a cruzar en el aeropuerto y la famosa compartió lo que sucedía tras el incómodo episodio con el hombre: “’Luego pasó y me hizo un gesto obsceno con una mirada amenazante”.

También Nati reflexionó sobre el mal momento que estaba pasando y siguió compartiendo en la red social X: “Ahora está sentado cerca y me siento asustada. Me pregunto si actué correctamente… Quiero confrontarlo, pero el miedo es más fuerte. Así que permanezco tensa, por más incómodo que sea para mí”.

Los seguidores de Jota no dudaron en mostrar su apoyo y le escribieron mensajes para acompañarla: «Hiciste re bien, mejor prevenir que curar», «Avisa a la gente del local por las dudas, y sino a alguien de seguridad/policía”, “La impotencia es enorme, pero el miedo es mayor. Abrazo Nati”, “No hay que ser tibios con esos psicópatas”.