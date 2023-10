El terrible momento que vivió Cinthia Fernández con un hombre en la calle: «Se me tiró encima y eyaculó»

Cinthia Fernández utiliza mucho las redes sociales para tener intercambios con sus seguidores. A menudo, habilita la cajita de preguntas de su cuenta oficial de Instagram y allí responde a los interrogantes que le plantean los usuarios de la red social. La última vez que lo hizo, contó una anécdota por demás desagradable que le tocó vivir. «¿Sos de sacarte fotos cuando la gente te pide o sos media anti con ese tema?» le consultaron y le dieron el pie para relatar su fatídica experiencia. «Cuando estoy con las nenas no me gusta. Porque no me gusta sacarles la vista de encima y al ser iguales (me ha pasado) confundirlas y contar dos veces a la misma y llevarme un susto de pensar que se perdieron. Tengo pánico con el tema» comenzó. «Después si estoy sola y no es un hombre la mejor! Con los chabones soy bastante ortiva no te voy a mentir, después de lo que me paso con un tipo que se me tiró encima adentro de mi auto y eyaculó» reveló la modelo, sobre el cuidado que empezó a tener con las personas del género opuesto a raíz de ese espantoso episodio.