Pampita habló sobre cómo es su relación con la China Suárez: “Nos respetamos mucho”

Andy Kusnetzoff tuvo un «PH, Podemos Hablar» bastante polémico, ya que entre los invitados de su última gala estuvieron nada más y nada menos que Kenny Palacios, conocido por ser el maquillador de Wanda Nara, Pampita, Barby Franco y Paula Robles, la expareja de Marcelo Tinelli.

Uno de los momentos más tensos del programa fue cuando Pampita estuvo frente a frente con el amigo personal de Wanda Nara y como suele pasar cada vez que el entorno de la mediática está ante las cámaras, volvió a resurgir el Wandagate. El momento que incluyó a la China Suárez ocurrió cuando Palacios le preguntó a la conductora de El Trece si había podido perdonar a la actriz por la infidelidad con Benjamín Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña fueron pareja por 10 años hasta que el actor corrió a los brazos de la China Suárez.

Aunque, seguramente, desde el entorno de Wanda Nara esperaban alguna respuesta que dejara muy mal parada a la China Suárez, Pampita demostró que es la mejor para manejar las cámaras y respondió con un nivel muy aplaudido en las redes sociales: «Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada. Son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar y también enseñarles eso a nuestros hijos».

Luego de un comentario de Andy Kusnetzoff, la diosa de las pasarelas aseguró que tiene una relación muy sana con Eugenia porque es la madre de los hermanos de sus hijos y que jamás hablaría o diría algo malo que, en un futuro, pudiera afectar la buena hermandad que existe entre Beltrán, Benicio, Bautista, Amancio y Magnolia.

Yanina Latorre, vocera de Nara en el Wandagate, confesó que la mediática no ha podido superar el affaire de su marido.

Pampita tampoco perdonó

Si hablamos de palitos, podríamos confirmar que Pampita los lanza, pero muy rara vez cae en ellos y, por ende, no perdió la oportunidad de enfrentar al íntimo amigo de Wanda Nara por el supuesto hackeo de Instagram que vivió la empresaria de cosméticos. Cabe destacar que aparecieron algunos comentarios desde su cuenta que insultaban a la China Suárez.

Con mucha ironía por parte de Barby Franco y la esposa de Roberto García Moritán, aseguraron que la próxima vez, si les pasara un incidente así, llamarían a Kennys Palacios, ya que, de acuerdo con el comentario del mediático, fue él quien se encargo de devolverle la cuenta a su amiga en apenas dos días.