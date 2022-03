“El tarotista de las influencer” que predijo la muerte de Maradona, el Wandagate y momentos traumáticos de Nicole Neumann.

(Por Ciudad Noticias): Lo llaman el “tarotista de las influencer”. Muchas chicas que hoy se las puede ver promocionando marcas, entrenamientos fit, modelos de plataformas eróticas y hasta las estrellas más destacadas del país, han recurrido a quien terminó siendo en el buen sentido, un gran personaje ya que éste, predijo hechos que fueron y son, el boom en el ámbito nacional y otros, a nivel mundial como el lamentable desenlace del astro del fútbol, Diego Armando Maradona.

¿QUIÉN ES LA SUERTE 2018?

-“Soy @lasuerte2018 y me llaman «El tarotista de las influencer». Lo mejor que tengo es el agradecimiento de mis seguidores que son muchos y día a día siguen aumentando el número».

“Mi trabajo se basa en las cartas españolas. Son mucho más fieles y menos agresivas que las de los distintos tipos de tarot», subrayó quien dejó a varios famosos con la boca abierta por acertar con lo que predijo muchos meses antes.

¿LE PREDICE EL FUTURO A PERSONALIDADES E INFLUENCER CON MENOR EXPOSICIÓN DE ARGENTINA, O TAMBIEN DE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO?

«Por suerte atiendo a personas de diversas partes del mundo: Amigos de España, USA, México, Colombia, en fin, todo el mundo de habla hispana».

REVISANDO LOS ARCHIVOS DE HECHOS MUY MEDIATICOS, NOS ENCOTNRAMOS CONQUE USTED LO PREDIJO EN ALGUNOS CASOS, DOS AÑOS ANTES.

«Sé que algunos de mis aciertos causaron conmoción y muchos medios me entrevistaron cuando postee algo que parecía increíble y osado, pero vi muy claro lo que sucedería un par de meses después».

EL WANDAGATE:

«También hablé del tema de Wanda Nara y Mauro Icardi. Ese posteo tuvo repercusión en Italia, Argentina y México. Fue un buen acierto y, si supuestamente ahora están juntos, se debe a cuestiones netamente comerciales».

NICOLE NEUMANN Y SUS MOMENTOS TRAUMÁTICOS.

“Nicole vivía momentos muy traumáticos y éste posteo le abrió los ojos sobre un montón de situaciones de su vida», aseveró el (tarotista de las influencer) quien al ser entrevistado por Ciudadnoticias.com, compartió esos momentos que fueron reflejados por los medios más importantes del país y del mundo.

“Me llaman de muchos medios de comunicación, generalmente rechazo esas invitaciones. Es una cuestión de respeto hacia un montón de gente que me contacta por Instagram», contó por último la SUERTE 2018 que según pudimos hablar con unas doce influencer, que en la actualidad promocionan proteínas para el mundo fit, indumentarias deportivas, bikinis, lencerías y hasta modelos de plataformas como OnlyFans, que se han quedado sorprendidas porque cada predicción de la SUERTE2018, se terminaba concretando meses o año y medio después.

“Chicos, es creer o reventar, a mí me anticipó mi pelea con mi novio ocho meses antes”, dijo una de las consultadas. En tanto que otra lanzó; “Yo nunca creía en estas cosas, un día alguien me dijo que fuera a verlo, lo hice y cuando me predijo que una muy amiga mía se quedaría con mi novio, terminó pasando”, uno de los tantos relatos a los que pudo acceder Ciudad Noticias para poder tener un panorama más amplio sobre las predicciones de la SUERTE2018.