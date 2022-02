El sugerente posteo de Nicole Neumann que deja picando un posible embarazo: “Seremos 5 ó 6″

En los últimos meses, Nicole Neumann y Manu Urcera fueron protagonistas de un escándalo que según la pareja es falso. Es que, una joven salió a confesar que tuvo conversaciones con el piloto y hasta se iban a encontrar a escondidas en un parador que alquilaría exclusivamente para ellos dos, aunque nunca se concretó.

Ahora, parece que las aguas se calmaron y los enamorados retomaron un plan que se viene rumoreando hace algún tiempo atrás. Esta vez, Juariu descubrió que Nicole dejó picando un posible embarazo en un posteo en su cuenta de Instagram: “Seremos 5 ó 6″.

En los últimos días, Nicole estuvo siendo duramente criticada por viajar a Europa para vacacionar sin sus hijas. De hecho, en Intrusos hablaron del tema y Maite Peñoñori confesó que está resentida con la modelo por su mala actitud en las notas. La panelista no tuvo reparos en reconocer el resentimiento contra la modelo porque no se bancó nunca que Nicole buscara evitar las entrevistas de los cronistas.

Toco comenzó cuando Flor de la V debatía sobre las vacaciones de Nicole con Manu Urcera lejos de sus hijas. Daniel Ambrosino intervino para defender a la modelo porque “noto en este panel mucha animosidad en contra de Nicole Neumann.

En ese sentido, Maite Peñoñori salió a dar su postura sobre la relación que la modelo tiene con los periodistas, cronistas y movileros: “Yo sí, debo reconocer un leve resentimiento de cronista, porque Nicole no te para nunca”, comenzó diciendo Maite.

Lugo, la panelista del ciclo de espectáculos que se emite por la pantalla de América, insistió contra Neumann por el recuerdo de los móviles de LAM: “”Ella no frenaba nunca”. “O salía de la productora, se ponía sus anteojos, no frenaba y tiraba respuestitas, mientras abría o cerraba el baúl y hacía cosas”, cerró la panelista que no dejaba de apuntar contra la famosa.