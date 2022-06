El sufrimiento de Taína, la hija de Valeria Mazza

Semanas atrás, la noticia sobre la tremenda e injustificada golpiza que recibió Tiziano, el mayor de los hijos de Valeria Mazza, recorría las tapas de los principales portales y ocupaba horas en los noticieros.

La famosa fue sorprendida por una llamada en plena madrugada de otro de sus herederos, para contarle lo que había sucedido y pedirle ayuda. De inmediato, Valeria Mazza no dudó en acudir a su encuentro, y allí se topó con un cuadro impactante.

El primogénito de Valeria Mazza fue golpeado por dos jóvenes en la ciudad de Rosario, donde la familia se encontraba para pasar unos días de relax, tras haber celebrado las 5 décadas de aquella en Paraná, a pocos kilómetros, en la provincia de Entre Ríos.

Anoche estábamos con Taína, en un momento se puso sensible, a llorar, y dijo: ‘Yo pensé que lo de Tiziano no me había afectado, pero me re afectó’. Y sí, obvio.

Ayer por la tarde, la modelo fue abordada por un móvil de «Intrusos», a la salida del Palacio Sans Souci, donde se encontraba para realizar una sesión de fotos, y allí dio nuevos detalles acerca de cómo se vivió y se vive esta compleja situación puertas adentro de su familia.

La esposa de Alejandro Gravier prefirió centrarse en el hecho de que Tiziano ya está mucho mejor de salud, recuperándose, y dejó la investigación completamente en manos de la Justicia. Aunque si remarcó que le parece un hecho gravísimo y que espera que no se repita y quede impune.

Tiziano asistió ayer por la noche junto a sus hermanos y sus padres a la gala de la Revista «Para Ti», donde se lo vio de muy buen ánimo.

Qué pasó

El consanguíneo de Valeria Mazza salía de un boliche al que había asistido para divertirse junto a su hermano y unas amigas, cuando fue golpeado sin previo aviso ni mediar palabra por dos hombres que, luego se supo, eran mucho mayores que él.

Como consecuencia de esto, al joven se le fracturó la mandíbula y debió pasar por dos cirugías para reconstruir correctamente esa zona. Por el momento, no puede ingerir comida sólida y aún no habla con normalidad, pero el pronóstico es más que favorable.