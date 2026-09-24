El STM aceptó un 1,3% de aumento

Durante la mañana de este jueves, integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) mantuvieron una asamblea con sus afiliados en las puertas del Palacio Municipal, donde se informó el ofrecimiento realizado por el Ejecutivo luego de las reuniones mantenidas durante la jornada del miércoles.

El encuentro se produjo luego de la protesta realizada días atrás en los talleres municipales ubicados sobre la Ruta Nacional 33, donde trabajadores del sector habían llevado adelante una quema de neumáticos en el marco del reclamo salarial. La medida permitió retomar el diálogo entre el sindicato y el Ejecutivo municipal, luego de varios meses de reclamos por una recomposición salarial.

Cabe recordar que desde el municipio ya se había planteado que no estaba previsto otorgar aumentos durante los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, tras la protesta y las posteriores reuniones entre representantes del STM y funcionarios del Ejecutivo, se presentó una nueva propuesta.

El ofrecimiento contempla un 1,3% de aumento salarial correspondiente al mes de septiembre, con el compromiso de volver a reunirse el 14 de octubre para continuar analizando la situación salarial de los trabajadores municipales.

La propuesta fue sometida a consideración de los afiliados durante la asamblea y resultó aceptada por mayoría. No obstante, entre los trabajadores quedó expresada la disconformidad con el porcentaje ofrecido, al considerar que resulta insuficiente frente al atraso que, según plantearon, vienen acumulando en materia salarial.

Durante la reunión también se puso sobre la mesa una preocupación que excede al reclamo por los salarios. Desde el STM señalaron que vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre el funcionamiento de distintos servicios municipales y remarcaron especialmente la situación del área de Salud, que genera creciente preocupación entre los trabajadores.

De esta manera, los municipales aceptaron el incremento propuesto, aunque decidieron mantenerse en estado de alerta. La próxima reunión del 14 de octubre aparece como una instancia importante dentro de la negociación, ya que la intención del sindicato será plantear una recomposición mayor para los meses que restan del año.

El escenario estará atravesado además por la compleja situación económica que atraviesa el municipio, un factor que también condiciona la posibilidad de afrontar nuevos incrementos y que anticipa una negociación que podría resultar compleja.

FUENTE: SEMANARIO REFLEJOS