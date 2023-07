El sincericidio de La China Suárez que se volvió viral

Fue una semana intensa para la China Suárez, eso nadie puede dudarlo. Luego del choque que la artista tuvo tras salir de una entrevista con Migue Granados, una nueva declaración la pone en el ojo de la tormenta mediática debido a la fuerza de sus comentarios.

La China Suárez habló en exclusiva para Radio One y desde la cabina habló del amor y del desamor. Todo esto en el marco promocional de su tema “Desaniverario”. La cantante se auto definió “tóxica” en sus relaciones amorosas y explicó el porqué actúa cómo lo hace cuando está en pareja.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

«Yo soy de las que se pone de novia y la otra persona pasa a ser mi mundo y creo que eso no lo voy a poder cambiar y no quiero cambiarlo porque a mi me gusta. Cuando estoy enamorada todo lo quiero hacer con la otra persona, re tóxica«, explicó la artista.

La cantante de 31 años recalculó lo que había dicho y manifestó que su actuar con en pareja no es justamente por ser “tóxica”, sino porque ama compartir, disfrutar, crear y compartir momentos en pareja. “A mí me gusta la vida de pareja, ver una serie, cocinar”, subrayó María Eugenia Suárez en charla con Radio One.

China Suárez y Rusherking. (Fuente: Instagram).

Sobre el amor y si aún cree en él, la exnovia de Rusherking afirmó que le “cuesta” ahora confiar en este noble sentimiento. Para ser mucho más clara, la actriz remarcó que en este momento está en un proceso de cambio donde transita varios la transmutación de varias cosas en su vida.

«Por primera vez en mi vida puse primero mi trabajo. Siempre trabajé y me gusta pero yo quería llegar a mi casa y que estuviera mi novio ahí. Me puse más racional, por fin a mis 31 años, que pensé que no me iba a pasar nunca», manifestó la famosa.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

Revelan de quién el lujoso auto que chocó la China Suárez

A mediados de abril, Yanina Latorre había asegurado que la cantante le había puesto los cachos Rusherking con Rodolfo Lamboglia, un cineasta con quien la actriz suele mostrarse y trabajar, según la panelista, la China Suárez estaba empezando un relación con él a días de haber cortado con el cantante.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

Resulta que salió a la luz que el lujoso Audi que chocó la China Suárez, según cuenta Gossipeame, es de Lamboglia y no de la cantante. “Si les cuento de quién es la camioneta. La camioneta está a nombre de Rodolfo Lamboglia Roten”, Yanina Latorre compartió la publicación y afirmó: “Como siempre, tengo razón”.