La escritora oriunda de Bordenave presentó “Rosita, mi lugar en el mundo”, y recibió el reconocimiento de interés legislativo impulsado por la senadora Nerina Neumann Losada, quien señaló: “el encuentro puso en valor la literatura que nace en el interior provincial y comparte sus historias, costumbres y formas de vida”.

El Salón Nunca Más del Senado de la provincia de Buenos Aires fue escenario de la presentación de “Rosita, mi lugar en el mundo”, de Martita Castro. La actividad incluyó un conversatorio con la autora y el médico veterinario Nicolás José Petrone, especialista en Medicina Deportiva del Equino, sobre la vida rural, el vínculo con los animales y su cuidado.

A través de Rosita y de los personajes de sus libros, Martita comparte experiencias del campo y acerca a sus lectores a los vínculos, los aprendizajes y las costumbres de la vida rural. Su trabajo también se extiende a encuentros de lectura en escuelas, jardines e instituciones.

Sobre el sentido de sus historias, Martita explica que su obra “refleja la enseñanza que dejan los animales en cuanto al compañerismo, la aceptación”. Sus libros buscan acercar a los chicos a la lectura y transmitir valores vinculados al respeto por la diversidad y al cuidado de los animales.

Al fundamentar el reconocimiento, Neumann destacó el aporte cultural y educativo de la autora. “En estas historias hay mucho de nuestra idiosincrasia, de cómo vivimos en el interior bonaerense y de lo que transmitimos entre generaciones. Que lleguen a toda la provincia permite que más personas conozcan nuestros pueblos y que muchos chicos encuentren en un libro algo de su propia vida”, sostuvo.

La senadora también compartió el significado personal del encuentro por sus raíces familiares en Bordenave, localidad del distrito de Puan donde vive la escritora.

“Bordenave es parte de mi historia familiar, de mis abuelos y de mis afectos. El campo y los caballos también forman parte de ese mundo que siento propio. Por eso me emociona acompañar a Martita y ver cómo esas vivencias se transforman en libros que llegan a chicos y familias de otros lugares”, expresó.

Para finalizar, Neumann reafirmó la importancia de acompañar la creación literaria del interior provincial. “Reconocer a Martita es valorar su trabajo y ayudar a que sus historias sigan encontrando lectores. La cultura bonaerense también se escribe desde el campo, desde las pequeñas localidades y desde las experiencias cotidianas de su gente”, concluyó.