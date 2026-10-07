El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de cartelería preventiva contra incendios en rutas y accesos estratégicos

La iniciativa impulsada por la senadora Nerina Neumann propone la colocación de señalización permanente para reducir riesgos ambientales y concientizar a los conductores.

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley E 299 2025-2026, autoría de la senadora Nerina Neumann (UCR), que dispone la implantación de cartelería preventiva permanente en rutas provinciales y accesos estratégicos. La medida busca prevenir incendios rurales, forestales y de interfaz urbano-rural como una herramienta de concientización, reducción de riesgos y protección ambiental en todo el territorio bonaerense.

En los fundamentos de la propuesta, la autora destacó que «el presente proyecto de ley tiene por objeto fortalecer las políticas públicas de prevención de incendios rurales, forestales y de interfaz urbano-rural en la Provincia».

Al analizar la realidad vial de la Provincia, Neumann señaló que «la provincia de Buenos Aires posee una de las redes viales más extensas del país, atravesando vastas zonas rurales, productivas y áreas de alto valor ambiental. En estos territorios se registran año tras año incendios de pastizales y campos que provocan daños ambientales, pérdidas productivas, afectación de infraestructura y riesgos para la seguridad vial».

Asimismo hizo hincapié en las causas humanas que originan la mayoría de los focos ígneos: «una proporción significativa de estos incendios tiene origen antrópico, vinculada a conductas evitables como el arrojo de colillas de cigarrillos, la quema de residuos sin autorización o el uso imprudente del fuego en períodos de sequía, altas temperaturas y vientos intensos».

Por tal motivo la legisladora sostuvo que «resulta necesario profundizar el enfoque preventivo mediante herramientas visibles, claras y permanentes que lleguen directamente a la ciudadanía». Y en la misma línea definió la propuesta como «una herramienta eficaz, de bajo costo relativo y alto impacto, que permitirá advertir sobre riesgos, desalentar conductas peligrosas y reforzar la responsabilidad ciudadana».

«El presente proyecto no crea nuevas prohibiciones ni sanciones, sino que operativiza obligaciones existentes del Estado provincial, promoviendo la articulación entre organismos provinciales, municipios y cuerpos de bomberos voluntarios», finalizó diciendo Neumann.

Alcances de la norma

La legislación aprobada establece que la cartelería deberá instalarse obligatoriamente en rutas provinciales y banquinas, accesos a zonas rurales, productivas y forestales, áreas de riesgo medio o alto de incendios y zonas de interfaz urbano-rural.

La señalización deberá exhibir de forma clara y visible:

• Advertencias sobre el riesgo de incendios.

• Prohibición de arrojar colillas, fósforos u otros elementos inflamables.

• Prohibición de realizar quemas no autorizadas.

• Números de emergencia y canales de comunicación institucionales.

• Mensajes de concientización ambiental y responsabilidad ciudadana.

La autoridad de aplicación elaborará un plan anual de señalización y coordinará su implementación junto con el Ministerio de Seguridad, el organismo ambiental provincial, la Dirección de Vialidad Provincial, Defensa Civil, los municipios y los cuerpos de bomberos voluntarios. Finalmente, la ley invita a los municipios a adherir para extender la señalización a los caminos rurales locales.